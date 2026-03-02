Дело рэпера Моргенштерна* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна*. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Сообщается, что Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение 28-летнему музыканту.
«Он обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)... Уголовное дело, возбужденное по материалам проверки прокуратуры Москвы, направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске», — уточнили в учреждении.По версии следствия, в течение года Моргенштерна* дважды привлекали к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, рэпер продолжил размещать в соцсетях посты и материалы без соответствующей маркировки.