Рэпера FACE* заочно оштрафовали на 250 тысяч за отсутствие маркировки иноагента
Российского рэпера Ивана Дрёмина*, известного под псевдонимом FACE*, заочно приговорили к штрафу в 250 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Башкортостана.
По информации ведомства, с апреля 2024 года по июнь 2025 года музыкант, находясь за границей, размещал в соцсетях и мессенджерах свои треки и анонсы мероприятий. В этих публикациях отсутствовало указание на то, что их распространяет иноагент.
В пресс-службе уточнили, что ранее, в 2023–2024 годах, суды Уфы уже привлекали Дрёмина* к административной ответственности за нарушения закона об ностранных агентах. Новое дело квалифицировали по уголовной статье.
Мировой судья назначил наказание в виде штрафа. Кроме того, суд лишил рэпера права администрировать интернет-страницы на два с половиной года. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее в суд направили дело рэпера Моргенштерна* об уклонении от обязанностей иноагента.
