Моргенштерн* обновил райдер после принятия иудаизма

20 июля 2026, 10:52

Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэпер Моргенштерн* изменил бытовые требования для выступлений после обращения в иудаизм. Из списка исключили алкоголь и свинину, а в меню появились хумус, морковь и консервированные опята. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.