Моргенштерн* обновил райдер после принятия иудаизма
Рэпер Моргенштерн* изменил бытовые требования для выступлений после обращения в иудаизм. Из списка исключили алкоголь и свинину, а в меню появились хумус, морковь и консервированные опята. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Гонорар артиста сохранился на уровне 150 тысяч долларов за концерт. В пересчёте на российскую валюту заказ корпоративного выступления оценивается в 11,5 млн рублей — примерно на 3,5 млн меньше, чем несколько лет назад, из-за валютного курса. Исполнитель смягчил условия поездок и размещения. Он согласен летать экономклассом либо добираться поездом, однако организаторам потребуется выкупить для команды три-четыре купе. Для проживания подойдёт обычный номер вместо люкса.
В обновлённом райдере указаны супы, мясная нарезка без свинины, зернёный творог, хумус, десять морковок и опята. Моргенштерн* отказался от спиртного и попросил не дарить ему алкоголь. Раньше в гримёрной требовались пиво, коньяк, вино и кальян. В июне Моргенштерн* прошёл обряд посвящения в иудаизм и получил имя Исраэль Йегуда.
Алишер Тагирович Моргенштерн* — рэп-исполнитель, музыкант и шоумен. В 2017 году первую популярность ему принес проект «Изирэп» на YouTube-канале Morgenshtern*. В рамках проекта он учил подписчиков создавать музыку в стиле известных рэп-исполнителей за минуты. Минюст России признал мужчину иноагентом.
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