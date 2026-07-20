Полина Лурье продает квартиру в Хамовниках, за которую судилась с Ларисой Долиной
Полина Лурье продает ту самую квартиру в Хамовниках, за которую судилась с Ларисой Долиной почти год. Цена за недвижимость стартует от 200 млн рублей. Об этом пишет Mash.
После выигранного судебного дела Лурье не переселилась в просторную пятикомнатную квартиру площадью 236 квадратных метров. Хотя для неё уже разработали дизайн-проект и планировали начать ремонтные работы к лету, эти планы так и не осуществились. Теперь хозяйка решила продать жильё без лишнего внимания, опасаясь негативных реакций общественности.
Интерьер квартиры по-прежнему отражает вкус Долиной: мебель, антиквариат и уникальный паркет с инициалами артистки остались нетронутыми. Лурье попросила тщательно проверить потенциального покупателя через специалистов. Сейчас ведутся переговоры с московским миллионером, который готов заплатить за квартиру 200 миллионов рублей. Изначально Полина приобрела это жильё за 112 миллионов рублей.
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