Полина Лурье продает квартиру в Хамовниках, за которую судилась с Ларисой Долиной

20 июля 2026, 10:37

Mash: Лурье продает квартиру в Хамовниках, за которую судилась с Ларисой Долиной

Полина Лурье (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)

Полина Лурье продает ту самую квартиру в Хамовниках, за которую судилась с Ларисой Долиной почти год. Цена за недвижимость стартует от 200 млн рублей. Об этом пишет Mash.