Моргенштерн*: я благодарен Царю за терпение и возможность снова стать человеком

24 октября 2025, 15:34

Алишер Моргенштерн* (Фото: Instagram**/morgen_shtern)

Алишер Моргенштерн* опубликовал в своём Telegram-канале философское сообщение, в котором признался, что переосмыслил свою жизнь и успех.





По словам музыканта, всё, чем он гордился раньше, оказалось лишь «одеждой», временно «данной Царём мира».





«Одним из моих самых ошеломляющих открытий было то, что у меня ничего нет, я ничего не добился, не заработал ни копейки и у меня нет никаких талантов», — написал артист.

«Видимо, мне повезло, и я своим поведением рассмешил Царя, иначе я не могу объяснить, почему Он до сих пор не забрал у меня всё до нитки. Единственное, что реально МОЁ, — это выбор снова стать человеком», — завершил своё послание рэпер.