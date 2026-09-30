Моргенштерн* задолжал 8,2 млн рублей по иноагентской статье
С рэпера Алишера Моргенштерна* взыскивают крупный штраф за неисполнение обязанностей иноагента в России. РИА Новости ознакомилось с материалами дела и судебными документами.
В апреле московский суд заочно назначил Моргенштерну* штраф в 7 миллионов за публикации без обязательной маркировки иноагента. При этом суд оставил в силе арест имущества артиста, стоимость которого сопоставима с суммой штрафа. В июне размер взыскания увеличили до 8,2 миллиона рублей.
Поскольку рэпер не погасил долг добровольно, 20 августа суд оформил исполнительный лист. На основании этого документа 1 сентября в отношении Моргенштерна* возбудили исполнительное производство. Теперь с него требуют взыскать «уголовный штраф как основной вид наказания» в сумме свыше 8,2 миллиона рублей.
Напомним, Алишера Моргенштерна* включили в реестр иноагентов весной 2022 года. В последние годы артист проживает за пределами России.
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