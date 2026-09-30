Моргенштерн* задолжал 8,2 млн рублей по иноагентской статье

30 сентября 2026, 06:35

Приставы взыскивают с рэпера Моргенштерна* 8,2 млн рублей

Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)

С рэпера Алишера Моргенштерна* взыскивают крупный штраф за неисполнение обязанностей иноагента в России. РИА Новости ознакомилось с материалами дела и судебными документами.