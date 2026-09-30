Падчерица Ивана Урганта показала стройную фигуру в нижнем белье
26‑летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия порадовала подписчиков новым ярким контентом в своих соцсетях. На этот раз девушка поделилась домашним кадром из спальни.
На фото Эрика стоит перед зеркалом и слегка приподнимает край белой футболки, прикрывая грудь рукой. В кадре хорошо видны стройная фигура, тонкая талия и плоский живот. На девушке светлое нижнее бельё с изящным миниатюрным бантиком.
Образ Эрика завершила выразительным макияжем. Особый акцент сделан на чётком контуре губ, что придаёт снимку ещё больше экспрессии.
Ранее, после возвращения в Москву из США, Эрика делилась впечатлениями о стиле местных жительниц. По её словам, после Нью‑Йорка российская столица показалась ей городом, где девушки особенно внимательно относятся к своему внешнему виду и тщательно следят за собой.
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