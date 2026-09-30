Полина Диброва прояснила ситуацию вокруг слухов о помолвке с Романом Товстиком

30 сентября 2026, 05:54

Полина Диброва назвала шуткой помолвку с Романом Товстиком

Роман Товстик и Полина Диброва (Фото: Telegram @dibrovapolina)

На премьере фильма «Полдень» обладательница титула «Миссис Россия — 2017» Полина Диброва прокомментировала волну слухов о своей помолвке. Поводом для обсуждений стал забавный ролик, в котором Роман Товстик надел на палец Полины металлическое кольцо.





По словам Дибровой, это была просто шутка. Отвечая на прямой вопрос, ждёт ли она от Романа шага навстречу, Полина рассказала, что просто наслаждается жизнью рядом с любимым человеком и не пытается представить, каким должно быть идеальное предложение.



«Я считаю, что Роман справится с этим сам», — сказала она.