Слава Бустер и Дарина Жаркова показали фанатам страстный поцелуй на свадьбе в Бодруме
Слава Бустер и Дарина Жаркова подтвердили свои отношения. Это произошло на свадьбе Exile и Мини Каролины, которая проходит в Бодруме.
В самый разгар торжества пара не смогла сдержать эмоций: Слава и Дарина поцеловались прямо на глазах у гостей. Романтичный момент тут же попал в сторис одного из них. Так для поклонников окончательно отпали все сомнения.
Слухи о романе пары начали циркулировать ещё в августе этого года. Незадолго до этого Дарина объявила о расставании с блогером Тошей Че, а Слава Бустер завершил отношения с Диларой в январе 2025 года. Теперь же пара открыто демонстрирует свои чувства, и, похоже, готова больше не скрывать отношения от публики.
Ранее издание Super подсчитало стоимость аутфита Жарковой на свадьбе в Бодруме. С учётом премиальных акссесуаров весь образ обошёлся ей почти в три миллиона рублей.
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