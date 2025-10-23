Моргенштерн* заметно сократил расходы на своих гастролях

23 октября 2025, 15:49

Алишер Моргенштерн* (Фото: Instagram**/morgen_shtern)

Рэпер Алишер Моргенштерн* продолжает гастролировать по Европе, где до конца 2025 года намерен отыграть концерты в 23 городах, включая Париж, Лондон и Милан. Как пишет «Абзац», средняя вместимость выбранных площадок не превышает тысячи человек, но собрать полные залы артисту не удается.