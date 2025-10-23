Моргенштерн* заметно сократил расходы на своих гастролях
Рэпер Алишер Моргенштерн* продолжает гастролировать по Европе, где до конца 2025 года намерен отыграть концерты в 23 городах, включая Париж, Лондон и Милан. Как пишет «Абзац», средняя вместимость выбранных площадок не превышает тысячи человек, но собрать полные залы артисту не удается.
По информации издания, за тур рэпер заработает около 21 млн рублей, выступая примерно дважды в неделю. При этом Моргенштерн заметно сократил расходы: теперь летает экономклассом и заказывает еду из фастфуда. Его гримерка по райдеру должна включать пиво, коньяк, энергетик, презервативы, смазку и пиццу.
После бегства из России в 2021 году, когда глава СК Александр Бастрыкин обвинил его в продаже наркотиков, артиста внесли в реестр иностранных агентов и позже объявили в розыск. Сейчас он проживает в Израиле.
