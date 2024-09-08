Моргенштерна* не смогут выдать РФ при объявлении его в розыск — Жорин

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Рэпера Моргенштерна* не смогут выдать российской стороне, если его объявят в розыск, сообщил журналистам РИА Новости звездный адвокат Сергей Жорин. Защитник считает, что оснований объявить исполнителя-иноагента в розыск нет.
«По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции - важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми», — сказал собеседник агентства.При этом, по мнению Жорина, нельзя не брать в расчет, что первое уголовное дело может повлечь за собой и другие обвинения.
Ранее правоохранительные органы отмечали, что на Алишера Моргенштерна открыто дело по неисполнению обязанностей иноагента. Затем в Следкоме подчеркивали, что сейчас рассматривается вопрос об объявлении певца в розыск. Как минимум ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, а максимальное наказание предусматривает реальный срок до двух лет лишения свободы.
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