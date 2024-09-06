Назван артист, от которого зависит успех Linkin Park

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Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что успех заново возраждающейся группы Linkin Park будет во много определяться талантом вокалиста и гитариста коллектива Майка Шиноды.
«Хочется посмотреть, на что способен Шинода — продюсер и автор песен, что он ещё может сделать. Не всё ещё написано и сказано. Сами ребята далеки от пенсионного возраста. Для коммерческого рока — самый расцвет. Думаю, по итогу они не ограничатся единичными выступлениями. Пока мировой тур — это громко сказано, хотя выступления и в Боготе, и в Азии», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Бабичев.
Ранее знаменитая шведская группа АВВА и звукозаписывающая компания Universal Music заявили протест по поводу использования песен музыкального коллектива в ходе предвыборных мероприятий кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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