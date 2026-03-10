«Морщинки работают против нас»: Сергей Лазарев высказался о внешности и похудении
Певец Сергей Лазарев рассказал о реакции окружающих на изменения в его внешности.
Артист выступил приглашённым главным редактором весеннего номера журнала Psychologies и обсудил тему восприятия внешности с клиническим психологом Ольга Тонковой-Кузнецовой.
Лазарев признался, что однажды резко похудел — во время пандемии его вес снизился до 71 килограмма при обычных 82. По словам певца, люди начали переживать и задавать вопросы о его самочувствии.
Артист отметил, что внешность по-прежнему играет большую роль в том, какое впечатление человек производит при первой встрече. По его словам, люди часто обращают внимание на вес, одежду и даже морщины.
В разговоре с психологом Лазарев также поднял вопрос о том, как сохранить внутренний баланс и не винить себя за несовершенства внешности. Специалист отметила, что после 30–40 лет изменения в теле естественны, и к ним важно относиться спокойно.
