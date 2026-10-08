«Пустая трата времени»: Дмитрий Дюжев рассказал о своем отношении к слухам
Дмитрий Дюжев объяснил, почему не считает нужным бороться со слухами
Дмитрий Дюжев признался, что давно перестал пытаться бороться со слухами и сплетнями. В разговоре с «Пятым каналом» актер заявил, что считает подобные попытки практически бессмысленными и не хочет тратить на них свое время.
В качестве примера Дюжев вспомнил историю Григория Распутина. По словам артиста, его репутацию когда-то активно разрушали с помощью публикаций в газетах, где его, в частности, обвиняли в конокрадстве. Распутин решил добиться опровержения и лично пришел в редакцию, предоставив доказательства своей правоты. Однако даже официальное опровержение, как отметил Дюжев, не смогло изменить ситуацию.
«И директор издательства согласился и написал опровержение. Но, к сожалению, тогда опровержение никто не видел и не читал», — рассказал актер.По мнению Дюжева, эта история хорошо показывает, насколько сложно бывает бороться с уже распространившимися слухами. Поэтому сам артист предпочитает не вступать в подобные информационные войны и относится к ним философски.
К слову, недавно Дюжев сам оказался в центре другого, куда менее серьезного происшествия. На кинопремьере в Москве актер, покидая красную дорожку, случайно задел объектив стоявшей рядом камеры. Артист сразу же извинился перед фотографом — обошлось без конфликта и поврежденной техники.