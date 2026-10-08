«Пустая трата времени»: Дмитрий Дюжев рассказал о своем отношении к слухам

08 октября 2026, 18:10

Дмитрий Дюжев объяснил, почему не считает нужным бороться со слухами

Дмитрий Дюжев (Фото: Instagram* / @dyuzhev_d)

Дмитрий Дюжев признался, что давно перестал пытаться бороться со слухами и сплетнями. В разговоре с «Пятым каналом» актер заявил, что считает подобные попытки практически бессмысленными и не хочет тратить на них свое время.





В качестве примера Дюжев вспомнил историю Григория Распутина. По словам артиста, его репутацию когда-то активно разрушали с помощью публикаций в газетах, где его, в частности, обвиняли в конокрадстве. Распутин решил добиться опровержения и лично пришел в редакцию, предоставив доказательства своей правоты. Однако даже официальное опровержение, как отметил Дюжев, не смогло изменить ситуацию.





«И директор издательства согласился и написал опровержение. Но, к сожалению, тогда опровержение никто не видел и не читал», — рассказал актер.