В Алматы две зрительницы устроили потасовку на концерте Валерия Меладзе
Две активные зрительницы прервали концерт Валерия Меладзе в Алматы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, певец даже пригрозил уйти со сцены из-за потасовки в первом ряду.
Две поклонницы в кепках и белых футболках во время исполнения песни «Время вышло» начали толкать других зрительниц и пытались прорваться ближе к сцене. Меладзе заметил это, остановил концерт и попытался успокоить нарушительниц порядка.
Он пообещал покинуть сцену, если потасовка не прекратится. Другие зрители сообщили, что две агрессивные женщины хамили и пытались спровоцировать драку со всеми, кто обращал внимание на их поведение. Некоторые утверждают, что дебоширки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось о похожем случае на концерте певца в Стамбуле. Тогда он тоже остановил выступление, чтобы выгнать со сцены двух неадекватных фанаток.
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