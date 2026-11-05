В Алматы две зрительницы устроили потасовку на концерте Валерия Меладзе

05 ноября 2026, 10:35

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Две активные зрительницы прервали концерт Валерия Меладзе в Алматы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, певец даже пригрозил уйти со сцены из-за потасовки в первом ряду.