Стало известно, почему подешевели выступления Надежды Кадышевой
Продюсер Рудченко: Кадышева теряет востребованность из-за охлаждения рынка
Продюсер Павел Рудченко связал снижение стоимости выступлений певицы Надежды Кадышевой с охлаждением интереса аудитории.
В беседе с изданием «Абзац» Рудченко заявил, что период гиперпопулярности артистки в интернете завершился, и это повлияло в том числе на цену.
«То, что происходит с Надеждой Кадышевой, вполне ожидаемо. Действительно, волна популярности не держится вечно. Сейчас уже приходит определённое остывание рынка в отношении непосредственно данной персоны. Из стримов она уходит, мемности практически сейчас не встретишь. И вот эта вторая волна популярности закончилась. Исходя из этого, и ценник падает, и востребованность артистки», — пояснил он.Продюсер добавил, что интенсивный график концертов давался певице тяжело. Эксперт прогнозирует дальнейшее снижение стоимости выступлений — даже ниже указанных в СМИ 10 млн рублей — и сокращение числа мероприятий.