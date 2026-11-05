Стало известно, почему подешевели выступления Надежды Кадышевой

05 ноября 2026, 12:00

Продюсер Рудченко: Кадышева теряет востребованность из-за охлаждения рынка

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadishevaru)

Продюсер Павел Рудченко связал снижение стоимости выступлений певицы Надежды Кадышевой с охлаждением интереса аудитории.





В беседе с изданием «Абзац» Рудченко заявил, что период гиперпопулярности артистки в интернете завершился, и это повлияло в том числе на цену.

«То, что происходит с Надеждой Кадышевой, вполне ожидаемо. Действительно, волна популярности не держится вечно. Сейчас уже приходит определённое остывание рынка в отношении непосредственно данной персоны. Из стримов она уходит, мемности практически сейчас не встретишь. И вот эта вторая волна популярности закончилась. Исходя из этого, и ценник падает, и востребованность артистки», — пояснил он.