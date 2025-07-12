«Пусть видят, какая я»: Лариса Долина вышла в свет без макияжа

12 июля 2025, 09:37

Певица Лариса Долина появилась на репетиции фестиваля в Витебске без макияжа

Лариса Долина (Фото: Телеграм/dolinaofficial)

Лариса Долина посетила репетицию Международного фестиваля искусств в Витебске. Певица решила полностью отказаться от макияжа, продемонстрировав естественную красоту. В интервью mk.ru она объяснила, что в повседневной жизни предпочитает не использовать декоративную косметику, чтобы кожа могла дышать.





Артистка призналась, что не боится появляться на публике без грима, так как заботится о состоянии своей кожи. В Беларуси исполнительница хита «Погода в доме» приобрела целый арсенал средств по уходу для себя и дочери. По словам очевидцев, звезда эстрады излучала уверенность и хорошее настроение, выглядела «свежо и молодо».

«Пусть видят, какая я на самом деле!» — заявила Лариса Александровна.