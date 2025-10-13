Мосгорсуд сократил срок «королеве марафонов» Елене Блиновской до 4,5 лет

13 октября 2025, 12:48

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Мосгорсуд снизил срок наказания для Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», с пяти до четырех лет и шести месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.