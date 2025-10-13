Мосгорсуд сократил срок «королеве марафонов» Елене Блиновской до 4,5 лет
Мосгорсуд снизил срок наказания для Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», с пяти до четырех лет и шести месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима, штрафу в размере 1 миллиона рублей и запрету заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освобожденной от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.
Также суд взыскал в доход государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей.
Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Сначала ей был назначен домашний арест, но после нарушения его условий она была переведена в СИЗО. Позже суд признал ее банкротом. Сегодняшнее решение Мосгорсуда стало окончательным, наказание по делу составляет четыре года и шесть месяцев лишения свободы.
