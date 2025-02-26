«Со стороны может показаться, что эти двое не любят друг друга»: Прилучный откровенно высказался о жизни с Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)
Актёры Павел Прилучный и Зепюр Брутян считаются одной из крепких пар российского кинематографа. Однако за закрытыми дверями они порой сильно ссорятся.
К счастью, ссоры не длятся долго. Обычно оба быстро остывают и сразу переходят на более мирные темы.
Прилучный предпочитает не высказываться о конфликте с бывшей женой. Брутян также не лезет в их разборки. Зато Муцениеце то и дело высказывается о наболевшем, сожалея о том, что когда-то подала в суд на алименты и выиграла дело.
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«На самом деле, иногда мы ругаемся. Со стороны даже может показаться, что эти двое не любят друг друга. Но это буквально минут на пять. Надо иногда пар выпускать», – рассказал Прилучный.Брутян не зря называют очень мудрой женщиной, несмотря на то, что она младше своего супруга. Актриса умеет правильно перевести разговор на нейтральные темы.
«Мы смеемся над тем, как ругаемся. Можем выговориться. А потом Паша такой: „Зиппи, слушай, вот эти штаны нормально, если завтра надену, как думаешь?“», – поделилась Брутян.Нередко на пару обрушивается критика. Зачастую это связно с тем, что сын Прилучного от актрисы Агаты Муцениеце предпочитает жить с отцом. Пользователи соцсетей уверены, что супруги отобрали Тимофея у матери, однако на деле это не так.
Прилучный предпочитает не высказываться о конфликте с бывшей женой. Брутян также не лезет в их разборки. Зато Муцениеце то и дело высказывается о наболевшем, сожалея о том, что когда-то подала в суд на алименты и выиграла дело.
«Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты?! Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит таких переживаний: я в шоке от того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! Вот что мы имеем в сухом остатке: конечно, я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я – человек!», – заявляла Агата.Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году после девяти лет брака. Актриса признавалась, что совместная жизнь со звездой сериала «Мажор» превратилась в сплошной ад. Она даже жаловалась на рукоприкладство со стороны супруга.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова