Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Со стороны может показаться, что эти двое не любят друг друга»: Прилучный откровенно высказался о жизни с Брутян

«Со стороны может показаться, что эти двое не любят друг друга»: Прилучный откровенно высказался о жизни с Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)

Актёры Павел Прилучный и Зепюр Брутян считаются одной из крепких пар российского кинематографа. Однако за закрытыми дверями они порой сильно ссорятся.
К счастью, ссоры не длятся долго. Обычно оба быстро остывают и сразу переходят на более мирные темы.

«На самом деле, иногда мы ругаемся. Со стороны даже может показаться, что эти двое не любят друг друга. Но это буквально минут на пять. Надо иногда пар выпускать», – рассказал Прилучный.
Брутян не зря называют очень мудрой женщиной, несмотря на то, что она младше своего супруга. Актриса умеет правильно перевести разговор на нейтральные темы.

«Мы смеемся над тем, как ругаемся. Можем выговориться. А потом Паша такой: „Зиппи, слушай, вот эти штаны нормально, если завтра надену, как думаешь?“», – поделилась Брутян.
Нередко на пару обрушивается критика. Зачастую это связно с тем, что сын Прилучного от актрисы Агаты Муцениеце предпочитает жить с отцом. Пользователи соцсетей уверены, что супруги отобрали Тимофея у матери, однако на деле это не так.

Прилучный предпочитает не высказываться о конфликте с бывшей женой. Брутян также не лезет в их разборки. Зато Муцениеце то и дело высказывается о наболевшем, сожалея о том, что когда-то подала в суд на алименты и выиграла дело.

«Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты?! Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит таких переживаний: я в шоке от того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! Вот что мы имеем в сухом остатке: конечно, я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я – человек!», – заявляла Агата.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году после девяти лет брака. Актриса признавалась, что совместная жизнь со звездой сериала «Мажор» превратилась в сплошной ад. Она даже жаловалась на рукоприкладство со стороны супруга.

Читайте также:

Психолог объяснила идиллию в отношениях Прилучного и Зепюр после неудачного брака с Муцениеце

«Я счастлив»: Павел Прилучный трогательно обратился к Зепюр Брутян в день её 29-летия

Помолвка через три дня после встречи, свадьба за 15 млн и ребенок: как Зепюр Брутян стала «старшей сестрой» для детей Прилучного

*запрещён в РФ
#суд
#психолог
#ребёнок
#алименты
#жизнь
#свадьба
#супруги
#актриса
#сын
#семья
Ида Галич узнала пол будущего ребёнка во время путешествия в Антарктиду
26 февраля 2025, 12:16

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич переживает один из самых счастливых периодов в жизни. Блогер ждёт рождения второго ребёнка, а совсем недавно вернулась из экзотического путешествия по Антарктиде.
34-летняя звезда отправилась в холодный регион, чем сильно взволновала своих подписчиков, которые переживают за самочувствие беременной Галич. Ида поспешила успокоить фанатов, пообещав регулярно рассказывать о состоянии здоровья.

Посреди ледяного пейзажа Галич и её будущий муж узнали пол ребёнка. Многие предсказывали, что у пары родится девочка, однако Ида говорила, что материнское сердце указывает ей на мальчика. В итоге поклонники оказались правы – у пары родится дочь.

«Кажется, мы вообще первая парочка, которая устроила гендер-пати на шестом континенте. Мы приехали на Антарктиду, чтобы своими глазами увидеть царственных, великих, неподражаемых пингвинов. Каждый раз буквально дух захватывало от красоты», – поделилась Галич.
Напомним, что блогер состоит в отношениях с бизнесменом олегом Ледвичем. У пары большие планы на будущее, они развивают совместный бизнес. В начале года Ида объявила о помолвке.

Читайте также:

Беременная Ида Галич разделась до купальника в Антарктиде – фото

«Иногда он подбирается совсем близко»: беременная Ида Галич рассказала о самочувствии в поездке в Антарктиду

«Да, я огромная»: Ида Галич показала фигуру в белье и раскрыла особенность своей беременности
#бизнес
#сердце
#фото
#будущее
#блогер
#девочка
#беременность
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Шакал»: отец Жанны Фриске отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева
26 февраля 2025, 11:27

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Впервые за почти десять лет Дмитрий Шепелев прервал молчание и дал большое интервью журналистке Надежде Стрелец, в котором рассказал о Жанне Фриске, сыне Платоне и нынешней личной жизни.
Также в ходе беседы телеведущий объяснил, почему запретил своему сыну общаться с родителями матери. По словам Шепелева, отец певицы Владимир Фриске несколько раз пытался напасть на него с ножом и украсть внука.

Дмитрий заявил, что пресёк общение Платона с родственниками по линии матери из соображений безопасности. Он рассказал, что после смерти Жанны приехал к её родителям, чтобы забрать вещи сына. В этот момент Владимир Борисович набросился на него с ножом, спустя некоторое время было снова совершено нападение. В итоге Шепелеву даже пришлось нанять охрану.

«Пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, караулят меня и моего ребенка и нападают на нас, чтобы отобрать ребенка. Если бы у меня не было охраны, что бы пережил мой ребенок, что его похищают. Охранник со сломанной рукой… Что они скажут моему сыну, оставшись с ним наедине, если они такие вещи говорят моему сыну, общаясь со средствами массовой информации? Как после этого я могу доверять? При этом я хочу, чтобы они общались», – объяснил вдовец Фриске.
В те годы Владимир Фриске действительно очень эмоционально высказывался в адрес гражданского мужа своей дочери, скончавшейся от онкологии. Однако в последние годы он престал комментировать поступки своего несостоявшегося зятя.

Борис Фриске (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

«Мне пишут из разных СМИ и звонят с радиостанций. Скидывают отрывки его интервью. Я сейчас нахожусь в Дубае. И, если честно, мне совсем неинтересно, что там рассказал этот шакал. Вот, если что-то, связанное с Платоном и его жизнью – я почитаю и посмотрю», – сообщил Владимир Фриске в беседе с KP.RU.
Читайте также:

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске напал на него с ножом и пытался похитить внука

«Я увёз сына подальше»: Шепелев объяснил, почему они с сыном не были рядом с Фриске перед её смертью

Дмитрий Шепелев заявил о готовности жениться спустя 10 лет после смерти Жанны Фриске
#ребёнок
#нападение
#вещи
#сми
#отец
#интервью
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алкоголизм, измены и разлад с детьми: непростая судьба вдовы Басова Валентины Титовой и настоящая причина развода
26 февраля 2025, 11:25

Валентина Титова (Фото: РИА Новости)

Отношения актрисы Валентины Титовой и её мужа — актёра и режиссёра Владимира Басова, кажется, можно определить как «покровитель — протеже»: многие свои известные роли она сыграла в картинах супруга («Метель», «Щит и меч», «Опасный поворот», «Дни Турбиных»).
Валентине Антиповне уже 83 года, она скромно живёт в квартире в престижном доме на Тверской улице. О непростом браке с Басовым, и почему артистка так долго не могла наладить связь со своими детьми, читайте в материале «Радио 1».


Жизнь с властным киномэтром



Владимир Басов влюбился с первого взгляда в 22-летнюю Валентину Титову. Они познакомились на пробах фильма «Метель», где ей досталась главная роль. Молодую актрису не смутило, что её избранник старше на 18 лет. Не придавала значения артистка и тому, что её муж постоянно изменял ей. Титова как-то призналась:
«Жизнь длинная, держать на поводке, да ещё мужчину, — вы меня извините».
В их браке родились двое детей — сын Александр и дочь Елизавета, с которыми позднее ей пришлось на долгие годы расстаться, причём не по своей воле.

Владимир Басов (Фото: РИА Новости/Шахвердиев)

Титова и Басов прожили вместе 14 лет, а потом развелись. Инициатором разрыва отношений стала Валентина Антиповна. И причина крылась не в том, что Басов не был ей верен, не в его непростом характере, а в том, что режиссёр страдал от алкогольной зависимости. С этим Титова смириться не смогла.

При разводе Владимир Басов воспользовался своими связями и добился, чтобы сын и дочь остались с ним. Мало того, он настроил детей против Валентины Антиповны и не давал им видеться, а ещё подал в суд на алименты.
«Алкоголь меняет людей. Я не могла жить с алкоголиком. Я бы никогда не оставила его, если бы все было как прежде», — говорила актриса.

Валентина Титова с сыном Александром (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

Так мать и дети потеряли связь на много лет, а помирились и возобновили общение, когда Александр и Елизавета выросли. Дочь стала танцовщицей, вышла замуж за гражданина Греции, переехала в Париж, а сын пошёл по стопам отца: выбрал карьеру кинорежиссёра. К слову, внешне Александр очень похож на Владимира Басова.

Есть и другая версия: Валентина Титова сознательно оставила детей с родным отцом, поскольку у него были лучшие условия для их проживания.


Пассии бывшего мужа до сих пор приходят к Титовой



С поклонницами покойного супруга Валентина Титова сталкивается по сей день.
«Я ни к кому не ревновала. И сейчас ко мне подходят дамы. Я им говорю: „Я вас поздравляю, а что на кладбище не приходите? Встретимся там“», — рассказывала актриса Дмитрию Борисову в шоу «Эксклюзив».

Дальнейшая судьба



Будучи ещё в браке с Басовым, Валентина Титова влюбилась в кинооператора Георгия Рерберга. После развода актриса вышла замуж за него, вместе они прожили 20 лет. В 1999 году Георгия Ивановича не стало.

Больше Валентина Титова не состояла в браке. Она сосредоточилась на себе, детях и своём окружении.


Валентина Титова (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

Сейчас артистка поддерживает дружеские отношения с детьми и обожает внуков. При этом она никогда не страдает ни от одиночества, ни от финансовых сложностей. Выглядит Валентина Антиповна прекрасно, журналистам практически не даёт интервью.


Читайте также:

«Шакал»: отец Жанны Фриске отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева

«Жил на деньги Алсу»: Психоаналитик объяснила, зачем на самом деле Абрамов судится с экс-супругой

«Снижение функции яичников»: Эксперт назвал причину расплывшихся черт лица фигуристки Марины Анисиной
#радио 1
#деньги
#дети
#алкоголь
#жизнь
#режиссёр
#шоу
#актриса
#отношения
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Жил на деньги Алсу»: Психоаналитик объяснила, зачем на самом деле Абрамов судится с экс-супругой
Психоаналитик Смолярчук: Абрамов судится с Алсу, чтобы доказать свою значимость
26 февраля 2025, 11:20

Ян Абрамов и Алсу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат Яна Абрамова заявил, что его бывшая жена Алсу ещё пожалеет, что изначально не согласилась взять предлагаемые экс-супругом 2,5 миллиарда рублей. Бизнесмен отказался от мирного пути и теперь намерен действовать жёстко.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Ян Абрамов не является тем человеком, который будет воевать ради барахла.

«У него нет задачи не потерять свой материальный какой-то уровень благополучия в разводе. Скорее всего, всего его публичные заявления — это вызов к семье Алсу. Она девушка непростая, она из клана. Он хочет доказать этому клану, что часть добра, которое было нажито в браке, он с достоинством заслужил и заработал, что он не был приспешником и содержанцем-альфонсом», — объяснила эксперт.

По ее словам, бизнесмен хочет показать обществу не свою скандальность, а свои маскулинные возможности зарабатывать.

«Это как раз его большой стратегический задел на будущую личную жизнь, чтобы другие женщины, которые будут претендовать на его внимание, поняли, что он зарабатывал и трудился сам, что это не деньги Алсу. Это такой проект с отложенной выгодой», — сказала психоаналитик.

Напомним, что 27 августа прошлого года Алсу и Абрамов официально развелись после 18 лет брака.

Читайте также:

Ян Абрамов больше не жалеет Алсу и намерен забрать всё при разделе имущества

«Космические цифры»: Добровинский о суде Алсу и Абрамова по разделу имущества

Алсу завалила Яна Абрамова исками: потребовала закрыть выезд из России и добавила к разделу 10 объектов недвижимости
#деньги
#бизнесмен
#женщины
#девушка
#шоу-бизнес
#певец
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Снижение функции яичников»: Эксперт назвал причину расплывшихся черт лица фигуристки Марины Анисиной
Пластический хирург объяснила расплывшиеся черты лица экс-фигуристки Анисиной
26 февраля 2025, 11:12

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывшая фигуристка Марина Анисина долгое время жила во Франции, но потом вернулась в Россию и стала появляться в свете со своим супругом экстравагантным певцом и актёром Никитой Джигурдой. Публика с удивлением отметила, что пара стала выглядеть хуже и как-будто заметно старше своих лет.
На изменения во внешности некогда писаной красавицы обратила внимание пластический хирург, врач-косметолог и дерматолог Мадина Байрамукова. В беседе с порталом «Страсти» специалист отметила, что 49-летняя Анисина стала выглядеть заметно хуже примерно пять-семь лет назад. Она также не исключила, что дело может быть и в не слишком удачной пластике, но не только.

«Возможно, это последствия стресса из-за жизни, полной «американских горок». А с Джигурдой, как мне кажется, по-другому невозможно, потому что он очень своеобразный человек. Ну плюс, скорее всего, идет угасание функции яичников - в целом это характерно для женщин в возрасте от сорока до пятидесяти лет», — сказала врач.

По ей словам, именно этот возраст для женщин является критическим в плане изменений во внешности, чаще всего, не в лучшую сторону. Эксперт также отметила, что Марина — от природы очень красивая женщина. Но в какой-то момент её лицо стало вдруг излишне объёмным, овал утратил чёткость, а черты расплылись.

«Здесь есть несколько вариантов. Либо это чрезмерное увлечение филлерами, либо был какой-то достаточно агрессивный липофилинг. Возможно, была сделана подтяжка», — предположила косметолог.

Если это так, то Байрамукова советует экс-фигуристке прибегнуть к процедурам, которые способствуют скорейшей реабилитации и восстановлению. Например, подойдут микротоки, рекомендует специалист. В любом случае, по мнению медика, если имела место подтяжка, то через полглда-год можно будет увидеть совсем другой результат.

Кроме того, Мадина посоветовала Анисиной сделать контурную коррекцию губ, но не радикальную, а в деликатных объёмах. С помощью такой процедуры можно будет вернуть поблёкшим губам «сочность и наполненность», заключила врач.

Читайте также:

«Взяла в плен и не жалею»: Анисина публично обратилась к Джигурде

Визуально постарел лет на 30 и слил в сеть пикантное видео с Волочковой: что шокировало фанатов Никиты Джигурды

«Нашей маленькой богине 15 лет»: Никита Джигурда и Марина Анисина показали дочь в её день рождения
#изменения
#эксперт
#женщина
#врач
#возраст
#хирург
#человек
#косметолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате