«Со стороны может показаться, что эти двое не любят друг друга»: Прилучный откровенно высказался о жизни с Брутян

Бывшая фигуристка Марина Анисина долгое время жила во Франции, но потом вернулась в Россию и стала появляться в свете со своим супругом экстравагантным певцом и актёром Никитой Джигурдой. Публика с удивлением отметила, что пара стала выглядеть хуже и как-будто заметно старше своих лет.