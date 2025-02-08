Раскрыта новая схема мошенничества в Москве

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Мошенники обманывают московских пенсионеров, убеждая их в необходимости обмена банковских карт на новые. О новой схеме мошенничества проинформировала столичная прокуратура.
Одной из первых жертв аферистов стала 71-летняя пенсионерка. Неизвестные прислали ей сообщение в мессенджере, где было сказано, что под залог ее жилья оформили кредит. Злоумышленники также оставили номер телефона.
Перезвонив, женщина стала общаться с «сотрудниками Роскомнадзора». Мошенники предложили ей завести новую банковскую карту и перевести туда деньги. Вместе с тем они рекомендовали не класть средства на «безопасный счет», поскольку обычно об этом просят мошенники.
Позже к пенсионерке пришел курьер за картой якобы, чтобы ее обменять, а на самом деле неизвестные украли у женщины два миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по блокировке мошеннических звонков с Украины.
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Перезвонив, женщина стала общаться с «сотрудниками Роскомнадзора». Мошенники предложили ей завести новую банковскую карту и перевести туда деньги. Вместе с тем они рекомендовали не класть средства на «безопасный счет», поскольку обычно об этом просят мошенники.
Позже к пенсионерке пришел курьер за картой якобы, чтобы ее обменять, а на самом деле неизвестные украли у женщины два миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по блокировке мошеннических звонков с Украины.
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Никита Кротов