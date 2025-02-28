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Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозайм в России

Mash: Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозайм в России
Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Злоумышленники оформили на французского актера Жерара Депардье микрозайм в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
76-летний артист должен микрофинансовой организации пять тысяч рублей, не считая процентов. Согласно информации канала, Депардье, у которого есть российское гражданство, стал жертвой новой схемы преступников — они берут займы на тех, кто не будет обращаться в правоохранительные органы.

На паспорт Депардье займ взяли злоумышленники из Воронежа. Уточняется, что они передали паспортные данные актера в МФО еще в феврале прошлого года.

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Дана Борисова отвела 17-летнюю дочь к пластическому хирургу
28 февраля 2025, 11:05

Дана Борисова с дочерью (Фото: Инстаграм* @danaborisova_official)

Дана Борисова серьезно следит за своим внешним видом. Телеведущая регулярно ходит к косметологу, а также она пользовалась услугами пластического хирурга. Примечательно, что звезда не противостояла желанию 17-летней дочери похудеть с помощью «Оземпика», разрешила ей увеличить губы и сделать «углы Джоли».
Накануне Борисова отвела дочку к пластическому хирургу. Полина хочет изменить форму носа, чтобы не быть похожей на своего отца.

«Вчера были на консультации у лучшего в Москве хирурга по ринопластике», — сообщила телеведущая в своем блоге.

Звезда не боится хейта в свою сторону. У Борисовой есть четкий ответ тем, кто ее осуждает: пускай Полина будет экспериментировать с внешностью с разрешения мамы и под присмотром хороших специалистов.

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Страдал от галлюцинаций, дважды развелся и ушел из кино: как сейчас живет Дмитрий Орлов и в чем его обвинила бывшая жена
28 февраля 2025, 11:05

Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Орлов, известный по фильмам «Стая», «Воротилы», «Морской патруль» и «Брат-2», на пике популярности неожиданно оставил карьеру и уехал из Москвы. Ходят слухи, что причиной стали проблемы с алкоголем и серьёзный диагноз. Как сложилась судьба актера и его личная жизнь после громкого развода, расскажет «Радио 1».

Детство и карьера


Будущий актёр родился в 1971 году в Москве под фамилией Сборец. В детстве был хулиганом, но благодаря матери попал в театральную студию и уже в 10 лет дебютировал в кино.

В 15 лет потерял отца и был вынужден помогать семье. Несмотря на сложности, поступил во ВГИК, но после выпуска долгое время оставался без ролей. Прорывом стала эпизодическая роль в «Брате-2», где он подружился с Сергеем Бодровым-младшим.

«Тут Серёжа мне говорит: "Я вот сейчас должен кино снять, а потом займусь своей мечтой. Ты же читал "Записки юного врача" Булгакова. Так вот ты будешь играть главную роль"», — рассказывал Дмитрий Орлов

Однако вскоре Сергей погиб в Кармадонском ущелье.

Дмитрий Орлов (фото: кадр из фильма «Брат-2»)

Настоящая популярность пришла после фильмов «Первый после Бога», «Стая» и сериала «Воротилы», где его персонажи — харизматичные, но брутальные мужчины — завоевали любовь зрителей.

Орлов также попробовал себя в режиссуре и театре. Однако в какой-то момент он неожиданно ушёл из профессии и переехал за тысячи километров от столицы.

Личная жизнь Дмитрия Орлова


В начале 2000-х Дмитрий Орлов познакомился с актрисой Ириной Пеговой, которая была старше его на семь лет. Несмотря на юный возраст — 20 лет, он начал ухаживать за коллегой, и в 2005 году они поженились. Вскоре у пары родилась дочь Татьяна.

Однако спустя шесть лет их брак распался. Пегова обвиняла мужа в изменах, черствости и злоупотреблении алкоголем. В одном из интервью она призналась, что годы, проведённые в браке с Орловым, были для неё несчастливыми.

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. Для меня развод был обретением себя, потому что когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали», — рассказала она.

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Сам актёр, в свою очередь, заявлял, что супруга растратила совместно нажитое имущество. Конфликт едва не дошёл до суда, но бывшие супруги урегулировали все вопросы мирным путём. Поддерживать дружеские отношения они не смогли, общаются лишь ради дочери.

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После развода Орлов вновь женился в 2018 году, но этот брак тоже оказался недолговечным. После девяти лет отношений (четыре года из которых в официальном браке) пара развелась в 2021 году без взаимных претензий. С тех пор актёр наслаждается одиночеством и не планирует вступать в новые отношения.

«Это всё на эмоциях, это всё психология и многое другое. Но потом, по прошествии времени, видно, что это было очень правильно. Не мучить друг друга или кому-то одному кого-то сдерживать. Это важно. Мы естественным образом со временем меняемся», — отметил Орлов.

Чем болеет Дмитрий Орлов


На несколько лет Орлов исчез из публичного поля, что вызвало волну слухов. Позже он признался, что пережил серьёзные проблемы со здоровьем, потребовавшие сложной операции.

«Рассматривался вариант, что я просто не вернусь, а второе, что гораздо более ужасно, что я в 50 лет стану настоящим инвалидом», — рассказал Дмитрий в интервью блогеру Татьяне Зозуле.

Восстановление оказалось тяжёлым: актёр страдал от лихорадки и сильных болей, а врачи долго не могли поставить точный диагноз. Причину операции он так и не раскрыл.

«Были галлюцинации на фоне болевых ощущений. Я просыпаюсь от того, что папа сидит на постели. Он был до такой степени прям живой-живой. Мы с ним разговаривали, он учил меня жизни», — поделился артист.

Почему хочет уйти из профессии


После выздоровления Орлов вернулся к работе: в 2021 году снялся в детективной мелодраме «Всё как у людей» и сериале «Клиника счастья».

Последние проекты с его участием — фильм «Лёгкое знакомство» (2023) и сериал «Переведи её через Майдан» (2024). Также он продолжает играть в театре, но признаётся, что работа больше не приносит ему прежнего удовольствия.

«Работаю над совершенно другим проектом и, как только смогу быть независимым в материальном плане от актерства, я это прекращу. Слушайте, ну 40 лет одного и того же — скукотища. Сейчас у меня нет ни гастролей, ни съемок, я от всего отказался и занимаюсь только новым процессом», — рассказал он.

Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Как сейчас живет Орлов


В 53 года Орлов мечтает уйти из кино и театра. Теперь он развивает себя в другом направлении — хочет стать коучем.

Актёр уже запустил авторский «Курс управления эмоциями» и активно продвигает его в Интернете, планируя посвятить этому своё будущее

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Андрей Макаревич* намерен возродить программу «Смак»
Mash: Макаревич* планирует возвращение программы «Смак»
28 февраля 2025, 10:35

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)

Солист «Машины времени» Андрей Макаревич* планирует перезапустить свою программу «Смак». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что музыкант уже нашел бизнес-партнера. Согласно информации канала, Макаревич* позвал одного из продюсеров «Рецепта на миллион» Павла Судакова, который стоял у истоков «Смака» в 90-х в качестве режиссера.

В какой стране будет сниматься кулинарное шоу, в настоящее время неизвестно. Напомним, последний раз кулинарное шоу вёл Иван Ургант — пока оно не закрылось в 2018 году.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом

**Запрещен в РФ
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#шоу
#повар
#рф
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Муж Ирины Пинчук подробно рассказал о переписках с другими девушками
28 февраля 2025, 10:14

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (фото: Telegram @pinchulli)

Драма в семье бывших участников «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна продолжается. Девушка намерена подать на развод из-за измен супруга, доказательства которых попали в сеть.
На днях Чобаняну пришлось съехать на другую квартиру. Пинчук выгнала мужа, увидев его сообщения подруге семьи Карине.

«Появляется одна мадмуазель, которая пишет Ире: "Арай был в массажном салоне и снимал трех девушек. Он там дул шары, занимался с ними интимом". А этого не было! Ира выкладывает все в сторис, разносит меня», — говорил Чобанян в VK-шоу «Медийные двери».

Мужчина связался с предполагаемой свидетельницей его измены. Он попросил девушку доказать сказанное любыми способами, однако та этого сделать не смогла. Примечательно, что участник реалити подтвердил, что все-таки появлялся в злополучном месте.

Арай также отрицает любую интимную связь на стороне. По его словам, все переписки с подругами не флирт, а своеобразный юмор. Бывший участник известной телестройки хоть и мог пригласить девушку домой, но лишь в шутку.

Напомним, на днях аккаунт Чобаняна был взломан, после чего в открытый доступ попали его переписки с девушками.

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«Он доводил меня всю жизнь, теперь Стефана, ломает ему психику»: Саша Черно обвиняет бывшего мужа в болезнях сына
Саша Черно обвиняет бывшего мужа в болезнях сына
28 февраля 2025, 09:48

Александра Черно с сыном Стефаном (Фото: кадр видео Instagram* @cherno_sasha93)

Скандалы между экс-супругами Сашей Черно и Иосифом Оганесяном происходят на регулярной основе. Из-за того, что их маленький сын попал в реанимацию, стороны вновь начали обвинять друг друга в произошедшем.
По мнению Оганесяна, Черно не может уследить за ребенком и постоянно пьет, не заботясь о его самочувствии. Мужчина намерен забрать у бывшей жены сына, когда наступит подходящий момент.

После обвинений Иосифа поклонники начали осуждать Сашу, однако она не стала молчать и ответила на многочисленные обвинения.

Женщина не скрывает, что накануне вместе с сыном она навестила приятелей, а когда они вернулись домой, то мальчику стало плохо, и его увезли в реанимацию. Черно сразу же позвонила Оганесяну и попросила его приехать в больницу, на что мужчина ответил: «А что мне там делать?».

«Все, что происходит с ребенком — целиком и полностью его вина! Он доводит и доводил меня всю жизнь, теперь Стефана, ломает ему психику. Виноваты не мы оба, виноват только он! Все стрессы только из-за него», — заявляет звезда «Дома-2».

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