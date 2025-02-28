Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозайм в России

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Злоумышленники оформили на французского актера Жерара Депардье микрозайм в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
76-летний артист должен микрофинансовой организации пять тысяч рублей, не считая процентов. Согласно информации канала, Депардье, у которого есть российское гражданство, стал жертвой новой схемы преступников — они берут займы на тех, кто не будет обращаться в правоохранительные органы.
На паспорт Депардье займ взяли злоумышленники из Воронежа. Уточняется, что они передали паспортные данные актера в МФО еще в феврале прошлого года.
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На паспорт Депардье займ взяли злоумышленники из Воронежа. Уточняется, что они передали паспортные данные актера в МФО еще в феврале прошлого года.
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Екатерина Коршунова