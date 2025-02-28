Страдал от галлюцинаций, дважды развелся и ушел из кино: как сейчас живет Дмитрий Орлов и в чем его обвинила бывшая жена

Дмитрий Орлов, известный по фильмам «Стая», «Воротилы», «Морской патруль» и «Брат-2», на пике популярности неожиданно оставил карьеру и уехал из Москвы. Ходят слухи, что причиной стали проблемы с алкоголем и серьёзный диагноз. Как сложилась судьба актера и его личная жизнь после громкого развода, расскажет «Радио 1».