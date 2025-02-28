Страдал от галлюцинаций, дважды развелся и ушел из кино: как сейчас живет Дмитрий Орлов и в чем его обвинила бывшая жена

Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Дмитрий Орлов, известный по фильмам «Стая», «Воротилы», «Морской патруль» и «Брат-2», на пике популярности неожиданно оставил карьеру и уехал из Москвы. Ходят слухи, что причиной стали проблемы с алкоголем и серьёзный диагноз. Как сложилась судьба актера и его личная жизнь после громкого развода, расскажет «Радио 1».
Детство и карьера
Будущий актёр родился в 1971 году в Москве под фамилией Сборец. В детстве был хулиганом, но благодаря матери попал в театральную студию и уже в 10 лет дебютировал в кино.
В 15 лет потерял отца и был вынужден помогать семье. Несмотря на сложности, поступил во ВГИК, но после выпуска долгое время оставался без ролей. Прорывом стала эпизодическая роль в «Брате-2», где он подружился с Сергеем Бодровым-младшим.
«Тут Серёжа мне говорит: "Я вот сейчас должен кино снять, а потом займусь своей мечтой. Ты же читал "Записки юного врача" Булгакова. Так вот ты будешь играть главную роль"», — рассказывал Дмитрий Орлов
Однако вскоре Сергей погиб в Кармадонском ущелье.
Дмитрий Орлов (фото: кадр из фильма «Брат-2»)
Настоящая популярность пришла после фильмов «Первый после Бога», «Стая» и сериала «Воротилы», где его персонажи — харизматичные, но брутальные мужчины — завоевали любовь зрителей.
Орлов также попробовал себя в режиссуре и театре. Однако в какой-то момент он неожиданно ушёл из профессии и переехал за тысячи километров от столицы.
Личная жизнь Дмитрия Орлова
В начале 2000-х Дмитрий Орлов познакомился с актрисой Ириной Пеговой, которая была старше его на семь лет. Несмотря на юный возраст — 20 лет, он начал ухаживать за коллегой, и в 2005 году они поженились. Вскоре у пары родилась дочь Татьяна.
Однако спустя шесть лет их брак распался. Пегова обвиняла мужа в изменах, черствости и злоупотреблении алкоголем. В одном из интервью она призналась, что годы, проведённые в браке с Орловым, были для неё несчастливыми.
«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. Для меня развод был обретением себя, потому что когда я жила в браке, я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали», — рассказала она.
Ирина Пегова и Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Сам актёр, в свою очередь, заявлял, что супруга растратила совместно нажитое имущество. Конфликт едва не дошёл до суда, но бывшие супруги урегулировали все вопросы мирным путём. Поддерживать дружеские отношения они не смогли, общаются лишь ради дочери.
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После развода Орлов вновь женился в 2018 году, но этот брак тоже оказался недолговечным. После девяти лет отношений (четыре года из которых в официальном браке) пара развелась в 2021 году без взаимных претензий. С тех пор актёр наслаждается одиночеством и не планирует вступать в новые отношения.
«Это всё на эмоциях, это всё психология и многое другое. Но потом, по прошествии времени, видно, что это было очень правильно. Не мучить друг друга или кому-то одному кого-то сдерживать. Это важно. Мы естественным образом со временем меняемся», — отметил Орлов.
Чем болеет Дмитрий Орлов
На несколько лет Орлов исчез из публичного поля, что вызвало волну слухов. Позже он признался, что пережил серьёзные проблемы со здоровьем, потребовавшие сложной операции.
«Рассматривался вариант, что я просто не вернусь, а второе, что гораздо более ужасно, что я в 50 лет стану настоящим инвалидом», — рассказал Дмитрий в интервью блогеру Татьяне Зозуле.
Восстановление оказалось тяжёлым: актёр страдал от лихорадки и сильных болей, а врачи долго не могли поставить точный диагноз. Причину операции он так и не раскрыл.
«Были галлюцинации на фоне болевых ощущений. Я просыпаюсь от того, что папа сидит на постели. Он был до такой степени прям живой-живой. Мы с ним разговаривали, он учил меня жизни», — поделился артист.
Почему хочет уйти из профессии
После выздоровления Орлов вернулся к работе: в 2021 году снялся в детективной мелодраме «Всё как у людей» и сериале «Клиника счастья».
Последние проекты с его участием — фильм «Лёгкое знакомство» (2023) и сериал «Переведи её через Майдан» (2024). Также он продолжает играть в театре, но признаётся, что работа больше не приносит ему прежнего удовольствия.
«Работаю над совершенно другим проектом и, как только смогу быть независимым в материальном плане от актерства, я это прекращу. Слушайте, ну 40 лет одного и того же — скукотища. Сейчас у меня нет ни гастролей, ни съемок, я от всего отказался и занимаюсь только новым процессом», — рассказал он.
Дмитрий Орлов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Как сейчас живет Орлов
В 53 года Орлов мечтает уйти из кино и театра. Теперь он развивает себя в другом направлении — хочет стать коучем.
Актёр уже запустил авторский «Курс управления эмоциями» и активно продвигает его в Интернете, планируя посвятить этому своё будущее
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