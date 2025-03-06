«Моська и слон»: Депутат и актёр Николай Бурляев назвал хамством слова Андреасяна о фильмах Тарковского

Актёр и депутат Государственной думы прокомментировал высказывание режиссёра Сарика Андреасяна о фильмах непризнанного властями мэтра советского кино Андрея Тарковского. Тот заявил, что ненавидит картины Мастера.
В разговоре с сетевым изданием Daily Storm народный артист России, лично друживший с Тарковским при его жизни и снимавшийся у него в фильмах «Иваново детство» и «Страсти по Андрею» («Андрей Рублёв»), назвал высказывания Андреасяна «эпатажным и хамским выпадом».
Накануне во время встречи со студентами московского Киноколледжа №40 одна из учащихся подняла тему творчества Тарковского. На это Сарик вышел из себя, заявил, что ненавидит его фильмы и считает их частью «деградирующего кинематографа». Он назвал студентов «детишками», а также послал подальше всех тех, кто хочет следовать пути легендарного режиссера и в итоге быть «нищим». В итоге Андреасян покинул лекцию раньше времени под смех, аплодисменты и улюлюкание студентов.
Он также добавил, что Андреасян занимается производством «рыночного» кино, которое понижает интеллектуальный и духовный уровень российского зрителя.
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Накануне во время встречи со студентами московского Киноколледжа №40 одна из учащихся подняла тему творчества Тарковского. На это Сарик вышел из себя, заявил, что ненавидит его фильмы и считает их частью «деградирующего кинематографа». Он назвал студентов «детишками», а также послал подальше всех тех, кто хочет следовать пути легендарного режиссера и в итоге быть «нищим». В итоге Андреасян покинул лекцию раньше времени под смех, аплодисменты и улюлюкание студентов.
«Подобный выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона», — заявил Бурляев.
Он также добавил, что Андреасян занимается производством «рыночного» кино, которое понижает интеллектуальный и духовный уровень российского зрителя.
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Александр Бойцов