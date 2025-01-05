Московские приставы пытаются получить долг по ЖКХ с бездомной Маши Малиновской

Маша Малиновская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Московские судебные приставы разыскивают телеведущую Машу Малиновскую из-за накопившегося долга за жилищно-коммунальные услуги. Проблема в том, что у неё нет официального жилья, зарегистрированного имущества и денег на банковских счетах.
Тем не менее, долги накопились, сообщает телеграм-канал Mash. Представители АО «Мосэнергосбыт» совместно с сотрудникам налоговой инспекции гоняются за медийной персоной с 2020 года. Организация пытается взыскать с модели глянца 125 тысяч рублей за пользование жилплощадью коммунальные услуги. Вот только пока не получается — за четыре года им не удалось найти даже собственно жильё звезды.
Последний судебный приказ и уведомление об исполнительном производстве пришли 20 июня нынешнего года. На адрес, по которому звезда давно не живёт, предпочитая коротать свой быт в других местах. Приставам остаётся только пытаться списать деньги со счетов Малиновской, что также будет довольно трудной задачей, ибо они пусты.
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Александр Бойцов