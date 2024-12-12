Приставы и ФНС объявили в розыск солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева

Сергей Мазаев (Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына)
«А пока Мазаев не мог решить вопрос с микродолгом, налоговая выставила новый счет — на этот раз на 95 тысяч рублей», — отмечалось в сообщении.
Ранее сообщалось, что основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернул организаторам деньги за отменённые в Москве и Санкт-Петербурге концерты. Сумма составила 165 миллионов рублей. Выступления группы должны были состояться осенью 2023 года на стадионах «Лужники» и «Газпром Арена».
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