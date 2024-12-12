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Приставы и ФНС объявили в розыск солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева

Сергей Мазаев (Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына)

Сергей Мазаев (Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына)

Солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева ищут судебные приставы и Федеральная налоговая служба (ФНС), сообщил Телеграм-канал SHOT.
Приставы возбудили исполнительное производство, а Федеральная налоговая служба выставила певцу внушительный счёт. Подчёркивалось, что всё началось из-за штрафа в четыре тысячи рублей — его Сергей Мазаев должен был оплатить из-за несвоевременно предоставленных в налоговую данных от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс».

«А пока Мазаев не мог решить вопрос с микродолгом, налоговая выставила новый счет — на этот раз на 95 тысяч рублей», — отмечалось в сообщении.



Ранее сообщалось, что основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернул организаторам деньги за отменённые в Москве и Санкт-Петербурге концерты. Сумма составила 165 миллионов рублей. Выступления группы должны были состояться осенью 2023 года на стадионах «Лужники» и «Газпром Арена».

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Шнуров вернул организаторам 165 миллионов рублей за отменённые концерты
11 декабря 2024, 19:24

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Музыкант Сергей Шнуров, основатель и бессменный фронтмен группы «Ленинград», вернул организаторам деньги за отменённые в Москве и Санкт-Петербурге концерты. Сумма составила 165 миллионов рублей.
Выступления группы должны были состояться осенью 2023 года на стадионах «Лужники» и «Газпром Арена», сообщает телеграм-канал Mash. Лидер «Ленинграда» получил за оба концерта авансы в сумме 140 миллионов рублей, которые после отмены шоу не вернул.

Изначально московский суд оставил деньги артисту. Но сегодня Арбитражный суд встал на сторону главы корпорации PMI, занимавшейся организацией концертов, Евгения Филькенштейна. В итоге он получил со Шнурова 140 миллионов рублей ранее выплаченных авансов плюс 25 миллионов рублей процентов.

Сам продюсер заявил, что деньги получены и инцидент исчерпан, а его компания готова продолжать сотрудничество со Шнуровым и группой «Ленинград».

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Внебрачная беременность, похищение, громкие романы: как сейчас живет звезда мюзиклов Светлана Светикова
11 декабря 2024, 18:23

Светлана Светикова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Светлана Светикова рассказала публике о своей третьей беременности. Артистка уже 15 лет счастливо живет в гражданском браке с фигуристом Алексеем Полищуком и даже после третьей беременности не собирается замуж. Подробности личной жизни Светланы Светиковой читайте в материале «Радио 1».

В своем личном блоге Светлана Светикова поделилась видео, в котором сообщила о своей беременности. От союза с Алексеем Полищуком у певицы уже есть двое сыновей: 11-летний Милан и 7-летний Кристиан.

Мужчины Светиковой до встречи с Полищуком


Светлана Светикова в детстве дружила с Мигелем, ныне известным хореографом и бывшим участником «Фабрики звезд – 5». Именно с ним она впервые испытала романтические чувства и поцеловалась. И пусть их отношения не получили развития, артисты до сих пор сохраняют теплые чувства друг к другу.

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/ Руслан Кривобок)


Первые серьезные отношения у Светиковой были с Гариком Харламовым. История любви с популярным квнщиком была похожа на Шекспировскую драму. Родители Светланы были категорически против нового ухажёра дочери, и из-за постоянных ссор в семье пара вынуждена была расстаться.

После жизни с Харламовым Светикова пережила похищение настоящим серийным маньяком. По словам артистки, мужчина выдал себя за таксиста и отвез её к себе. Светлане чудом удалось войти в контакт с преступником и уговорить освободить ее. Певица была первой жертвой, которую маньяк отпустил живой.

«К сожалению, я пережила одну очень страшную историю. Меня украли. Он уже отсидел свое, и, насколько я знаю, его больше нет, этого человека. Маньяк-серийник, настоящий серийник. 18 мне было», — поделилась Светлана в интервью Лауре Джугелии.

В 2006 году новым возлюбленным певицы стал актер Андрей Чадов. Эти отношения нельзя было назвать спокойными, пара постоянно выясняла отношения. В таком ритме Светикова и Чадов провели пять лет, после чего Светлана решила отказаться от попыток сохранить отношения и рассталась с Андреем.

Большая любовь


Светлана Светикова и Алексей Полищук (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

На шоу Ильи Авербуха «Огни большого города» Светикова познакомилась с Алексеем Полищуком. Молодой человек долгое время поддерживал певицу после расставания с Чадовым.

«Наши отношения начались с дружбы. Мы просто дружили, почти не расставались. Меня так никто никогда не слушал и не понимал, как он. Потом появилось притяжение. Мы не придавали этому большого значения, потому что оба восстанавливались после непростых длительных отношений. Нам хотелось легкости. А спустя год я заметила, что начала его ревновать, – это было даже странно. А потом я поняла, что никогда больше не встречу такого человека», – рассказала Светикова изданию Voice.
Так дружеские отношения переросли в большую любовь, и Светикова не раздумывая родила от фигуриста ребенка. В 2013 году артистка стала матерью, родив сына Милана, а через четыре года на свет появился Кристиан.

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Еще не поженились


Владимир Беседин и Алексей Полищук (Фото: РИА Новости/ Артур Лебедев)


Отношения Светиковой и Полищука, несмотря на наличие детей, до сих пор официально не узаконены. И на это есть причина. Дело в том, что Алексей является гражданином Украины и для оформления брака необходимо подготовить множество документов. Бумажная волокита требует времени, а у фигуриста его просто нет.

«Мы не зависимы от этих стереотипов. Белые платья я и так ношу. Не знаю, может, когда-нибудь это и случится. Но пока всё время не до этого. Мы знаем, что мы значим друг для друга, и без бумажки с платьем», — говорит Светикова.

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«Я хочу этого и мечтаю»: Татьяна Лазарева*, ещё недавно критиковавшая Россию, сделала неожиданное признание
11 декабря 2024, 18:21

Татьяна Лазарева* (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Бывшая участница КВН и некогда востребованная телеведущая в России Татьяна Лазарева*, которая сейчас проживает в Испании, призналась, что хочет вернуться обратно в Россию. «Радио 1» расскажет подробнее, в чём призналась Лазарева* в новом интервью.

Хочет вернуться в Россию


Ещё недавно телеведущая призывала «сравнять Россию с землей», а сегодня хочет обратно на Родину. О желании вернуться Лазарева* заявила в беседе с телеведущей Фаридой Курбангалеевой**.
«Я не исключаю, что вернусь в Россию. Конечно, я хочу этого и мечтаю», — рассказала женщина.
Лазарева* признаётся, что за границей столкнулась с серьёзными испытаниями и испытывает трудности в процессе адаптации.

Что мешает вернуться


В 2022 году Татьяна Лазарева* заявила, что не намерена возвращаться в Россию. Однако теперь, спустя время, её позиция изменилась. Как и многие представители творческой среды, покинувшие страну, она стала более сдержанной в своих высказываниях, и её критика России сменилась на более осторожные высказывания.

В интервью с Курбангалеевой** Лазарева* призналась, что её желания могут не исполниться, так как прежние громкие заявления в адрес России повлекли за собой серьёзные юридические последствия. Артистка осознаёт, что возвращаться в Россию для неё опасно.

Наговорила на уголовный срок


В июле 2022 года Министерство юстиции России включило Татьяну Лазареву* в реестр иностранных агентов, указав Украину как источник её финансирования.

Почти два года спустя, в июне 2024 года, МВД России объявило телеведущую в розыск по статье 280.3 Уголовного кодекса в связи с дискредитацией российской армии.

Позже стало известно, что против Лазаревой* было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

26 ноября прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении телеведущей, предъявив ей обвинения в публичных призывах к террористической деятельности, её оправдании и пропаганде. Суд вынес решение о заочном аресте Лазаревой*, которая сейчас находится в международном розыске.


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Жалеет о сказанном


Лазарева* и сама до сих пор не может объяснить, зачем она участвовала в протестах, высказывалась против государства и критиковала Россию и её жителей.

В одном из интервью она откровенно призналась, что если бы знала, как изменится её жизнь, она бы предпочла оставаться в стороне и молчать.
«Если бы мне тогда сказали: "Ты потеряешь всё: профессию, деньги, закончишь иноагентом никому не нужным за границей, то я бы сказала: "Да ну его на фиг". Я была не готова это все терять», — рассказала телеведущая.
Татьяна* призналась, что за границей она не чувствует себя на своем месте и сомневается, что сможет реализовать там свои профессиональные способности. Она также выразила уверенность, что рано или поздно, но вернётся в Россию.
«Я не "настоящий эмигрант", я не ассимилируюсь здесь, мой испанский очень плохой. Я понимаю, что здесь на работу пойти точно не смогу. Живу с ощущением, что это некая далекая дача, на которую приехала, еще несколько лет поживу, пока Антонина, видимо, закончит вуз, и поеду обратно в Москву. У меня нет тягостного ощущения, что я никогда не вернусь в Россию. Я уверена, что вернусь», — заявила Лазарева*.
Получается, что телеведущая ещё год назад решила, что хочет все-таки вернуться в Россию. Осенью она даже обжаловала в Верховном суде статус иноагента, заявив, что он подрывает доверие к ней в обществе. Однако её жалобу не удовлетворили и оставили Лазареву* в иноагентах.

Татьяна Лазарева* с дочерью Антониной (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Радуется беспилотникам


Однако многие не понимают, о каком доверии может идти речь, если ещё в августе 2023 года телеведущая признавалась, что радуется беспилотнкам, которые убивают российское общество.
«Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на aтaку беспилотников на российские города. И я радуюсь!», — сказала она в интервью, после которого в её отношении и было возбуждено дело об оправдании терроризма.

Подсела на антидепрессанты


Лазарева* признаётся, что оказалась в сложной жизненной ситуации, столкнувшись с рядом проблем, включая личные. Недавно стало известно о её разводе, после чего телеведущая пережила сильный эмоциональный кризис и чуть не оказалась на грани нервного срыва.
«С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя, что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя», — рассказала телеведущая.
Кроме того, артистка продолжает бороться с хроническим заболеванием — язвенным колитом. Из-за него ей пришлось начать принимать антидепрессанты.

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*Признана Минюстом РФ иноагентом, Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Признана иноагентом в РФ
#суд
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«Мама не вечная»: Александр Ревва угодил в скандал из-за разлада с матерью, почему на самом деле она не приняла его жену
11 декабря 2024, 15:26

Певец Александр Ревва (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Александр Ревва много раз говорил о том, что его отношения с матерью далеки от идеала. Похоже, что разногласия между ними обострились, так как недавно актёр заявил, что женщина делает всё возможное, чтобы он чувствовал себя несчастным. Подробнее о том, что творится в семье знаменитости расскажет «Радио 1».

Не приняла невестку


Александр Ревва так и не смог наладить отношения со своей матерью Любовью Рачеевой. Она одна воспитывала сына и очень его любила. Всё было хорошо до тех пор, пока на пути их семейного счастья не появилась другая женщина. С тех пор всё пошло крахом.

Любовь Николаевна призналась, что её невестка препятствует их общению и не позволяет видеться с внучками. Чтобы передать девочкам подарки, ей приходится покупать билеты на концерты Александра.
«Моя мама до сих пор не приняла Анжелику. Я всегда мечтал о полноценной большой семье, а тут… Понятное дело, что мама меня сильно любила, Анжелика украла меня у неё», — сказал Ревва.
В конфликте между двумя близкими людьми Ревва принял сторону своей жены Анжелики, хотя, по его собственным словам, пытался наладить отношения с матерью.
«Мы вот 20 лет вместе. И, к сожалению, отношения между ними все хуже и хуже. Это моя боль. То, что мама не принимает из-за каких-то своих мощных эго или еще чего-то мою семью… странно. К сожалению, она делает все возможное, чтобы я был несчастлив», — поделился певец.

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Мечта Александра Реввы


Артист мечтает собрать всю свою большую семью за одним столом и хорошо провести время, наслаждаясь общением в кругу семьи.
«Мама же не вечная. Хочется обняться без обид, которые разрушают», — подчеркнул артист.
Однако певец добавил, что своей настоящей матерью он считает бабушку, которая искренне его любила.

Александр Ревва с супругой (фото: социальные сети)

Признания мамы певца


Женщина поделилась, что из-за проблем со здоровьем её заботят совершенно иные вещи. На днях пожилая женщина почувствовала себя плохо и слегла. Мама шоумена, проживающая в Сочи, упала и получила сотрясение мозга. Но Ревва к ней не приехал.

«Я болею, уже старая, мне главное, чтобы сын помогал, но он не помогает. У меня недавно было сотрясение мозга, сейчас вообще не до чего. Подскочило давление, неправильно выписали лекарства, я упала. Он не приехал даже. Ему мама и сестра не нужны. У него своя семья. Он жене отдает все деньги, а она не дает нам», — рассказала «СтарХиту» Любовь Николаевна.

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«Он вообще женат»: как выглядит тайный муж Насти Ивлеевой и связь блогера с семьей Михалкова
11 декабря 2024, 15:09

Анастасия Ивлеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Блогер Настя Ивлеева вновь оказалась в центре внимания, когда объявила о своем замужестве. Фанаты начали активно обсуждать, кто же стал ее новым избранником, и на данный момент наиболее вероятным кандидатом считается ведущий телеканала «Культура» Филипп Бегак. Что известно о возможном супруге блондинки расскажет «Радио 1».

Настя Ивлеева вышла замуж


Анастасия Ивлеева (Фото: соцсети)

Первые слухи о замужестве Насти Ивлеевой появились летом 2024 года на открытии нового ресторана-лапшичной Nudles by Ivleeva. Тогда на безымянном пальце блогера заметили обручальное кольцо, но никаких комментариев от нее не последовало. Однако 10 декабря она сама сделала неожиданное заявление в своем телеграм-канале.

«Вышла замуж», — написала Ивлеева.

Вопросы о том, как, когда и за кого, оставались без ответов, но, как известно, тайное всегда становится явным. По слухам, мужем Насти стал Филипп Бегак, ведущий программы «Правила жизни». У него интересная родословная: дедушка — советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской.

Эту информацию подтвердила сама Настя в телеграм-канале «Беспощадный пиарщик». Молодожены расписались в Мурманске 10 декабря, а затем отправились в путешествие по Заполярью.


Прошлые романы Ивлеевой


Внимательные поклонники блогера отмечают, что предыдущие отношения Ивлеевой были с мужчинами одного типажа: музыкантами с длинными волосами, которые не отличались надежностью. В числе ее бывших были Арсений Бородин из «Фабрики звёзд», Олег Майами, рэпер Элджей (первый муж Насти), а также участник шоу «Сердце Ивлеевой» и 21-летний модель Борис Махмуров.
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Сама Ивлеева не раз говорила о своем желании найти настоящего принца и быть счастливой.

Кто такой Филипп Бегак, которого считают новым мужем Ивлеевой


Филипп Бегак (Фото: соцсети)

Имя 32-летнего Филиппа Бегака стало широко известно осенью 2022 года, когда он начал вести программу «Правила жизни» на канале «Культура», заменив на этом посту покойного отца Алексея Бегака, который ушел из жизни после продолжительной болезни.

Филипп происходит из уважаемой семьи с богатой родословной. Его дедушка по материнской линии — известный советский писатель Юлиан Семёнов, автор знаменитого романа «Семнадцать мгновений весны». А его бабушка Екатерина — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской и падчерица Сергея Михалкова.

Сразу после появления слухов о том, что Филипп Бегак стал мужем Насти Ивлеевой, многие начали углубляться в его биографию и обнаружили множество интересных фактов. Некоторые поклонники утверждают, что Филипп уже счастливо женат и воспитывает маленькую дочь Василису, которую очень любил его отец Алексей.

Однако о личной жизни Бегака известно не так много, и пока трудно сказать, является ли он холостяком или это всего лишь слухи.


Реакция на свадьбу Ивлеевой с Филиппом Бегаком


Новость о свадьбе Ивлеевой вызвала бурю эмоций в российском шоу-бизнесе. Знаменитость долгое время не была на виду, а после скандальной «голой вечеринки» ее фактически «отменили». Теперь Ивлеева не ведет эфиров, ее шоу не выходят в эфир, а публикации в соцсетях свелись к деловым темам.

«У нее всегда выбор мужиков был странным», «Настя, а почему ты держишь личность мужа в тайне?», «Он вообще-то женат вроде», — принялись обсуждать новость о бракосочетании Ивлеевой в сети.

Однако авторы телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» первыми вышли на связь с эпатажной блондинкой и лично спросили ее о том, что происходит в ее личной жизни. Как утверждает портал, Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Филиппа Бегака. Молодожены расписались в Мурманске и сейчас путешествуют по Заполярью. Сама свадебная церемония состоится позже.

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Жуков обратился к председателю СК РФ с просьбой о содействии в суде
11 декабря 2024, 11:50

Сергей Жуков (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков подал иски в арбитражный суд о признании прав на песни группы к гендиректору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову, проинформировало агентство ТАСС.
«Черкасов никогда не имел отношение к записи хитов «Руки вверх», у него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году. На тот момент Маликов уже семь лет не был нашим продюсером, и никаких оснований для передачи прав у него не было», — подчеркнул Сергей Жуков.

Заседания по данным делам пройдут в январе 2025 года.

Официальный представитель «Первого музыкального издательства», генеральный директор IP Codex Наталья Полианчик отметила, что Сергей Жуков и издательство обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой и попросили помочь в судебных спорах за право на песни группы «Руки вверх».


Солист группы и издательство считает, что Черкасов подал больше десяти заявлений о блокировке ряда интернет-ресурсов — на них были размещены песни «Руки вверх».

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«Ждет, когда он бросит супругу»: личная жизнь Мирославы Карпович после Прилучного и тайные романы с женатыми
11 декабря 2024, 11:40

Мирослава Карпович (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович после расставания с Павлом Прилучным пропала из поля зрения публики. О том, чем сейчас занимается актриса читайте в материале «Радио 1».

От жены ушел к Карпович, а женился на другой


Мирослава Карпович потратила два года на отношения с Павлом Прилучным. Актриса утешала и поддерживала молодого человека во время развода с Агатой Муцениеце, за что получила порцию хейта от публики. Фанаты звездной пары назвали Карпович разлучницей и не упускали возможности в комментариях позлорадствовать над неудачами звезды.

Однажды роман артистки прокомментировала ее визажист.

«Часто на макияже Мирослава рассказывала мне про роман с женатым мужчиной, говорила, ждет, когда он бросит супругу», – приводит слова девушки «Пятый канал».


Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

После того как страсти с разводом Прилучного улеглись, актер тайно женился на молодой актрисе Зепюр Брутян. Мирослава решила не раздувать скандал и приняла счастье бывшего бойфренда с другой женщиной.

Личная жизнь актрисы


Мирослава Карпович (Фото: соцсети)

О романах Карпович поклонники часто писали в сети. Актрисе приписывали романы с Филиппом Бледным (Веник из «Папиных дочек»), Сергеем Лазаревым, Егором Кридом и даже фигуристом Алексеем Ягудиным. Но не один роман не подтвердился.

Отношения актрисы с Павлом Прилучным были публичными и по мнению Карпович это было ошибкой. Теперь личная жизнь Мирославы находится под большим секретом.

Поклонники артистки обеспокоены тем, что ей уже 38 лет, а актриса до сих пор не обзавелась семьей и не родила детей. Актриса на это отвечает спокойно, утверждая, что всему свое время.

«Не все согласятся, что все давно за нас продумано, но никогда не опережайте события. Прежде, чем что-то случается, мы должны быть к этому готовы. И природа, и энергия нам в этом помогают. Сначала мы ползаем, а потом становимся на ноги… Важно уметь жить здесь и сейчас!», — приводит KP.RU слова артистки.

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Чем сейчас занимается актриса


Актриса Мирослава Карпович (в центре) на премьере сериала «Папины дочки» (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Карпович всю себя посвятила работе. Летом актриса ненадолго уезжала на Мальдивы со своей мамой и в социальных сетах активно делилась фотографиями с берега океана. Отдых Мирослава проводила в медитации и занятиях спортом.

«Каждую неудачу в жизни я принимаю как урок, подаренный мне, чтобы учиться и расти. Я здесь, на этой прекрасной земле, чтобы исследовать, учиться, учить и становиться мудрым», — писала девушка у себя на странице.

Сейчас актриса вернулась и продолжила участие в съемках продолжения сериала «Папины дочки». Поклонники артистки уже сейчас могут увидеть новые работы Мирославы Карпович. В 2024 году на экранах появился сериал «Папины дочки. Новые-2» и фильм «Воровка», где Карпович сыграла роль барменши.

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Порноактриса из Екатеринбурга стала самой популярной на PornHub в 2024 году
Порноактриса из Екатеринбурга стала первой среди актрис-любителей на PornHub
11 декабря 2024, 10:32

Фото: iStock/fabioderby

Порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox стала самой просматриваемой моделью среди актрис-любителей на сайте PornHub в 2024 году. Информация опубликована на странице ежегодной премии Pornhub Awards.
По сравнению с прошлогодней статистикой девушка поднялась в рейтинге на одно место.

Известно, что в январе Sweetie Fox заняла первое место в рейтинге моделей на сайте PornHub, за что получила $3 тыс., а в феврале стала обладательницей кинонаграды в номинации «любимый косплеер» от американского журнала AVN (Adult Video News).

Sweetie Fox завела аккаунт на PornHub в 2018 году. За это время на сайт она выложила 295 видео, которые набрали почти один биллион просмотров, на актрису подписались 1,7 млн пользователей. В 2022 году девушка получила первую награду от Pornhub Awards в номинации «Лучшая косплей-исполнительница».

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«Счастья я так и не испытала»: измены, многочисленные романы и одиночество звезды «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро
Измены, многочисленные романы и одиночество:
10 декабря 2024, 18:20

Вероника Кастро (Фото: скриншот сериала «Богатые тоже плачут»)

Мариану Вильяреаль де Сальватьерру в исполнении Вероники Кастро помнят миллионы жителей более 40 стран мира. Мексиканский сериал «Богатые тоже плачут» сделал Веронику Кастро моровой звездой. Сейчас актрисе 72 года она полна сил и вдохновения. О том, где сейчас живет актриса и чем она занимается в материале «Радио 1».

Путь к славе


Вероника Кастро (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Вероника появилась на свет 19 октября 1952 года в Мехико, в семье Сокорро Кастро Альбы и Фаусто Саенса. Позже в семье родились два брата — Хосе Альберто и Фаусто Херардо, а также сестра по имени Беатрис.

Родители девочки после рождения последнего ребенка развелись и мама вынуждена была все время пропадать на работе для того, чтобы прокормить семью. Сверстники насмехались над невысокой, скромно одетой и склонной к полноте девочкой, дразня её пышкой и коротышкой.

В школе Вероника начала заниматься танцами и спортом. К 12 годам девочка изменилась до неузнаваемости и стала настоящей моделью. Кастро поступила в Театральную академию и даже училась там на стипендию.

В 15 лет Вероника начала работать моделью, снималась для фотокомиксов и выступала в кабаре. Через год она шокировала свою семью, появившись обнаженной на обложке мужского журнала «Caballero». Через десять лет Вероника стала широко известна благодаря своей роли в телесериале «Богатые тоже плачут».

Личная жизнь


Вероника Кастро с сыновьями (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

В жизни Вероники Кастро было много мужчин, но ни с одним она не нашла своего счастья. В 1974 году, во время съемок телешоу «Ха-ха!», Кастро встретила известного комика Мануэля Вальдеса. Отношения пара не афишировала, однако Вальдес стал отцом первого ребенка Кастро. Мальчика назвали Кристиан. Актриса после рождения ребенка рассказала публике, что она осознанно приняла решение быть матерью-одиночкой.

В 1981 году Вероника Кастро родила второго сына. Кто является его отцом доподлинно не известно до сих пор. Поклонники подозревают, что им мог стать актер Энрике Ньембро. Кастро на протяжении семи лет жила с Ньембро. Их отношения закончились после того, как актриса узнала про его многочисленные измены. Вскоре после расставания на свет появился её сын Мишель.

Артистка имела множество отношений, в том числе с коллегами Омаром Фиерро, Хуаном Солером и Хорхе Мартинесом, однако ни с одним из них не связала себя узами брака.

«Счастья в браке я так и не испытала, но дважды за всю жизнь была влюблена в отцов двоих моих сыновей», — рассказывала журналистам Вероника Кастро.

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Чем занимается актриса сейчас


Вероника Кастро (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)


Вероника Кастро по прежнему живет в Мексике. В 2022 году актриса объявила об окончании сьемок. В завершении своей карьеры она сыграла роль Малены в сериале «Когда я молод». Актриса ушла из кино и сейчас занимается выпуском линии косметики по названием «Veronica Castro» и уделяет много времени дому и семье.

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