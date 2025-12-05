«Иногда диву даешься»: Артем Ткаченко раскрыл причину, по которой хочет сняться в Голливуде

05 декабря 2025, 04:47

Артем Ткаченко хотел бы поработать в Голливуде из профессионального любопытства

Артем Ткаченко (Фото: Instagram* @tematkach_original)

Российский актер Артем Ткаченко выразил желание поработать в американском кино, чтобы изучить технические тонкости голливудского съемочного процесса. Его слова передает РИА Новости.





Ткаченко объяснил, что больше всего его интересует один конкретный момент — «магия», благодаря которой в Голливуде съемки всегда проходят быстро и четко.





«У нас иногда диву даешься, потому что съемки могут встать из-за сущего пустяка. В этом плане, конечно, хочется больше профессионализма», — сравнил он.