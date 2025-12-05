Достижения.рф

«Иногда диву даешься»: Артем Ткаченко раскрыл причину, по которой хочет сняться в Голливуде

Артем Ткаченко хотел бы поработать в Голливуде из профессионального любопытства
Артем Ткаченко (Фото: Instagram* @tematkach_original)

Российский актер Артем Ткаченко выразил желание поработать в американском кино, чтобы изучить технические тонкости голливудского съемочного процесса. Его слова передает РИА Новости.



Ткаченко объяснил, что больше всего его интересует один конкретный момент — «магия», благодаря которой в Голливуде съемки всегда проходят быстро и четко.

«У нас иногда диву даешься, потому что съемки могут встать из-за сущего пустяка. В этом плане, конечно, хочется больше профессионализма», — сравнил он.
При этом артист отметил, что полностью доволен своей востребованностью в российской киноиндустрии. Здесь у него уже есть немало интересных проектов.

Артем Ткаченко больше всего известен зрителям по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы», «Союз Спасения», «Красная королева», а также игре в фильмах «Командир» и «Южные ночи».

В августе «Радио 1» передавало, что звезда стал отцом в четвертый раз. Вместе с супругой Екатериной Стеблиной они решили назвать новорожденного сына Леоном.

Ткаченко признавался, что не планировал столько детей, однако после радовался, что судьба наградила его столь большой семьей.

