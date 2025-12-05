Налог на имущество за квартиру Долиной заплатила Лурье

05 декабря 2025, 07:33

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Певица Лариса Долина оказалась в центре налогового скандала. Она не уплатила более ста тысяч рублей налога на имущество за свою спорную квартиру. Об этом пишет РИА Новости.