Налог на имущество за квартиру Долиной заплатила Лурье
Певица Лариса Долина оказалась в центре налогового скандала. Она не уплатила более ста тысяч рублей налога на имущество за свою спорную квартиру. Об этом пишет РИА Новости.
В то же время покупательница Полина Лурье, фактически не пользующаяся жильем, взяла на себя эту финансовую нагрузку.
Адвокат Светлана Свириденко сообщила, что артистка не платила налог с июня по декабрь 2024 года. Несмотря на признание договора купли-продажи недействительным, налоговая служба выставила требование к Лурье. Возражения покупательницы остались без внимания.
Напомним, что народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников: она продала квартиру и отдала им вырученные за это деньги. Аферистов нашли, а квартиру суд вернул Долиной. В итоге деньги потерял другой человек — Полина Лурье, купившая квартиру у певицы. Знаменитость после этого столкнулась с хейтом в соцсетях.
