«Тёмное пятно на репутации»: Известный продюсер предрёк крах карьеры Долиной
Продюсер Павел Рудченко предупредил о риске краха карьеры Ларисы Долиной
Продюсер Павел Рудченко заявил, что Лариса Долина не делает выводов из своей «отмены» после скандала с квартирой. Об этом он рассказал aif.ru.
По словам Рудченко, певица не пытается восстановить репутацию, даже рискуя полным «обнулением». Продюсер считает, что народной артистке необходимо спасать свой имидж.
«Сейчас её положение крайне нестабильно и буквально висит на волоске», — отметил он.Музыкальный критик заявил, что игнорирование судебных решений усугубляет шаткое положение Долиной. По его мнению, творческая деятельность и доходы певицы могут пойти на спад.
«Речь может идти о серьёзном кризисе, в результате которого артистка рискует завершить карьеру на негативной ноте, оставив тёмное пятно на своей многолетней репутации», — заключил продюсер.