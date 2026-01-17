«Тёмное пятно на репутации»: Известный продюсер предрёк крах карьеры Долиной

17 января 2026, 20:38

Продюсер Павел Рудченко предупредил о риске краха карьеры Ларисы Долиной

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Продюсер Павел Рудченко заявил, что Лариса Долина не делает выводов из своей «отмены» после скандала с квартирой. Об этом он рассказал aif.ru.





По словам Рудченко, певица не пытается восстановить репутацию, даже рискуя полным «обнулением». Продюсер считает, что народной артистке необходимо спасать свой имидж.

«Сейчас её положение крайне нестабильно и буквально висит на волоске», — отметил он.

«Речь может идти о серьёзном кризисе, в результате которого артистка рискует завершить карьеру на негативной ноте, оставив тёмное пятно на своей многолетней репутации», — заключил продюсер.