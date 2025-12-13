«Мосводоканал» пытается через суд взыскать долг с актера Игоря Верника
РИА Новости: суд вернул «Мосводоканалу» иск о взыскании долга с актера Верника
Мировой суд Москвы вернул «Мосводоканалу» иск с требованием взыскать долг по коммуналке с актера Игоря Верника. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение могло быть обусловлено ошибками в исковом заявлении. После их исправления истец сможет повторно обратиться в суд.
4 сентября в суде был зарегистрирован иск о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные услуги, тепло и электроэнергию. Сумма задолженности не указана.
Ранее стало известно, что с Ларисы Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: