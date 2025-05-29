Боню высмеяли за неудавшиеся отношения с экс-участником «Дома-2»: «Покорить Гималаи, но не покорить Стёпу Меньщикова»

29 мая 2025, 15:44

Викторию Боню высмеяли за неудавшиеся отношения со Степаном Меньщиковым

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня стала гостьей последнего выпуска шоу «Токсики» с Ильёй Соболевым. По традиции не обошлось без токсичных и местами жёстких шуток.





Один из приглашённых комиков Тимур Хамадуллин вспомнил о неудавших отношениях звезды с другим участником «Дома-2» Степаном Меньщиковым.





«Вика реально удивительный человек, потому что покорить Гималаи, но не покорить Стёпу Меньщикова… Это как вообще в одном человеке уместилось?», – в шутку задался вопросом Хамадуллин.