Боню высмеяли за неудавшиеся отношения с экс-участником «Дома-2»: «Покорить Гималаи, но не покорить Стёпу Меньщикова»
Викторию Боню высмеяли за неудавшиеся отношения со Степаном Меньщиковым
Виктория Боня стала гостьей последнего выпуска шоу «Токсики» с Ильёй Соболевым. По традиции не обошлось без токсичных и местами жёстких шуток.
Один из приглашённых комиков Тимур Хамадуллин вспомнил о неудавших отношениях звезды с другим участником «Дома-2» Степаном Меньщиковым.
«Вика реально удивительный человек, потому что покорить Гималаи, но не покорить Стёпу Меньщикова… Это как вообще в одном человеке уместилось?», – в шутку задался вопросом Хамадуллин.В ответ Боня посмеялась, а затем, вероятно предавшись ностальгии, отметила: «Да, было-было… Стёпка, да».
Напомним, что в скандальном реалити-шоу у Бони и Меньщикова завязались романтические отношения. Правда, как принято на «Доме-2», без драк и скандалов не обошлось. Главной их причиной была ревность. Тогда ходили слухи, что Степан неравнодушен к Алёне Водонаевой, которая долгое время была соперницей Бони. К счастью, теперь все конфликты позади, а Алёна и Виктория дружат.