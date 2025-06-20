«Моя духовность испарилась»: Сати Казанова закатила мужу скандал

20 июня 2025, 22:09

Сати Казанова призналась, что поссорилась с мужем

Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)

Российская певица Сати Казанова живет в браке с итальянским фотографом Стефаном Тиоццо. Пара живёт тихой жизнью и воспитывает дочь, которая появилась на свет прошлой осенью. Однако, артистка в своём блоге откровенно высказалась о неприятной ситуации, которая произошла в её семье.





Казанова всё своё время старается посвящать дочери и мужу, пропагандируя спокойствие и размеренный образ жизни. Но, отставив гармонию, девушка позволила себе резкие высказывания и рассказала о скандале, который она закатила мужу.

«В ашраме, среди этой благости и света, со мной случилась неприятность — я вспылила на мужа. Малышка приболела, а после и я, нервы сдали, и вся моя «духовность» вдруг испарилась. Думаю ли я в такие моменты, что бываю лицемеркой?» — откровенно рассказала певица.