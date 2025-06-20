«Ред-флаги — это модно»: Оскар Кучера высказался о женщинах

20 июня 2025, 21:42

Оскар Кучера рассказал, что его тревожит в поведении женщин

Оскар Кучера (Фото: Telegram @TG_KUCHERA)

Российский актёр театра и кино Оскар Кучера поддержал высказывания Виталия Гогунского о девушках, заявив, что артист сказал «правильную вещь». Кучера высказался об этом в эфире шоу «Алена, блин!»





Оскар считает, что слова Гогунского о том, что девушке в плохом настроении не место рядом с мужчиной, были вырваны из контекста. По мнению актёра, Виталий имел в виду ответственность мужчины за эмоциональное состояние женщины. Однако сам Кучера сделал заявление о тревожных «красных флагах» в женщинах.

«У меня есть один ред-флаг, наверное, до сих пор, несмотря на то, что я уже с женщинами не знакомлюсь на предмет близости, потому как я уже давно и глубоко женат счастливо. Но у меня есть ред-флаг глобальный, и, наверное, всю жизнь — это глупость. Вот, мне кажется, все остальное от этого идет», — признался актёр.