«Ред-флаги — это модно»: Оскар Кучера высказался о женщинах
Оскар Кучера рассказал, что его тревожит в поведении женщин
Российский актёр театра и кино Оскар Кучера поддержал высказывания Виталия Гогунского о девушках, заявив, что артист сказал «правильную вещь». Кучера высказался об этом в эфире шоу «Алена, блин!»
Оскар считает, что слова Гогунского о том, что девушке в плохом настроении не место рядом с мужчиной, были вырваны из контекста. По мнению актёра, Виталий имел в виду ответственность мужчины за эмоциональное состояние женщины. Однако сам Кучера сделал заявление о тревожных «красных флагах» в женщинах.
«У меня есть один ред-флаг, наверное, до сих пор, несмотря на то, что я уже с женщинами не знакомлюсь на предмет близости, потому как я уже давно и глубоко женат счастливо. Но у меня есть ред-флаг глобальный, и, наверное, всю жизнь — это глупость. Вот, мне кажется, все остальное от этого идет», — признался актёр.Артист считает, что мужчине нужно ответственно подходить к выбору партнерши.