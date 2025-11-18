Достижения.рф

«Моя»: футболист Андрей Аршавин опубликовал фото со своей дочерью

Андрей Аршавин впервые показал младшую дочь
Андрей Аршавин с дочкой и возлюбленной (Фото: Instagram* / @andrey.arshavin10)

Андрей Аршавин сделал то, чего от него ждали многие фанаты — впервые опубликовал снимок своей младшей дочери.



На фото бывший капитан сборной России стоит прямо на футбольном поле, держа малышку на руках.

Девочка — в фирменной голубой футболке «Зенита», как у знаменитого папы. Рядом — Анна Петрушина, возлюбленная футболиста и мама ребёнка.

Подпись к снимку получилась короткой, но очень тёплой: «Моя».

Напомним, 22 августа этого года Анна Петрушина родила Аршавину дочь. В октябре девочку крестили в Санкт-Петербурге, а появление ребёнка долго держали в тайне.

Для Аршавина это уже пятый ребёнок. От гражданской жены Юлии Барановской у футболиста трое детей — Артём, Яна и Арсений. В последующем союзе с журналисткой Алисой Казьминой родилась дочь Есения.

Софья Метелева

