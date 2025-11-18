«Моя»: футболист Андрей Аршавин опубликовал фото со своей дочерью

18 ноября 2025, 22:43

Андрей Аршавин впервые показал младшую дочь

Андрей Аршавин с дочкой и возлюбленной (Фото: Instagram* / @andrey.arshavin10)

Андрей Аршавин сделал то, чего от него ждали многие фанаты — впервые опубликовал снимок своей младшей дочери.