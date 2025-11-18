«Я могу и без новостей»: иронично заявила Седокова под фото с глубоким декольте
Анна Седокова вышла в свет в платье с глубоким декольте
Анна Седокова снова привлекла внимание поклонников — и, как сама признаётся, сделала это вовсе не ради громких заголовков.
Певица посетила день рождения близкого друга и заранее пошутила у себя в блоге, что надеется «не попасть в новости» после вечеринки.
Однако подписчики обошли молчанием не смогли — всё из-за эффектного образа. На празднике артистка блистала в элегантном платье с глубоким декольте и тонкими бретельками, подчёркивающем фигуру. Визуальный акцент завершили высокий хвост и выразительный, но сдержанный макияж — стильная классика без излишней эпатажности.
«Вот видите, я могу и без новостей», — с иронией написала Седокова.