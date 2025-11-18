«Я могу и без новостей»: иронично заявила Седокова под фото с глубоким декольте

18 ноября 2025, 22:32

Анна Седокова вышла в свет в платье с глубоким декольте

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова снова привлекла внимание поклонников — и, как сама признаётся, сделала это вовсе не ради громких заголовков.





Певица посетила день рождения близкого друга и заранее пошутила у себя в блоге, что надеется «не попасть в новости» после вечеринки.



Однако подписчики обошли молчанием не смогли — всё из-за эффектного образа. На празднике артистка блистала в элегантном платье с глубоким декольте и тонкими бретельками, подчёркивающем фигуру. Визуальный акцент завершили высокий хвост и выразительный, но сдержанный макияж — стильная классика без излишней эпатажности.



Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)



«Вот видите, я могу и без новостей», — с иронией написала Седокова.