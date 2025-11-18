«Встал даже у меня»: Рома Жёлудь рассказал об эрекции из-за шпагата Волочковой

18 ноября 2025, 21:18

Блогер Рома Жёлудь сообщил о возбуждении во время выступления Волочковой

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Блогер Рома Жёлудь (настоящее имя — Игнат Керимов) написал в личном блоге о съёмках шоу «Звёзды под капельницей». Он сообщил, что у него возникла эрекция из-за балерины Анастасии Волочковой.





Жёлудь назвал Волочкову очень сексуальной женщиной и добавил, что с ней уютно, комфортно и весело.

«Настолько, что от растяжки и шпагата рядом встал даже у меня, что большая редкость. Больше мне сказать нечего», — написал блогер.