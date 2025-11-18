«Встал даже у меня»: Рома Жёлудь рассказал об эрекции из-за шпагата Волочковой
Блогер Рома Жёлудь (настоящее имя — Игнат Керимов) написал в личном блоге о съёмках шоу «Звёзды под капельницей». Он сообщил, что у него возникла эрекция из-за балерины Анастасии Волочковой.
Жёлудь назвал Волочкову очень сексуальной женщиной и добавил, что с ней уютно, комфортно и весело.
«Настолько, что от растяжки и шпагата рядом встал даже у меня, что большая редкость. Больше мне сказать нечего», — написал блогер.При этом, актёр Станислав Садальский раскритиковал первый выпуск шоу «Звёзды под капельницей». Он заявил, что проект содержит много непристойного контента.
Садальский привёл в пример ситуацию, когда балерина Волочкова ночью захотела выйти замуж за блогера Рому Жёлудя. Актёр отметил, что у него остался «осадок и чувство неловкости» за участников и происходящее.
Ранее Анастасия Волочкова покинула шоу «Звёзды под капельницей» из-за принуждения к алкоголю.