«Её ругают ни за что!»: Актриса Евгения Осипова встала на защиту Волочковой

18 ноября 2025, 21:50

Евгения Осипова заявила, что Анастасию Волочкову критикуют безосновательно

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Актриса Евгения Осипова высказалась в поддержку Анастасии Волочковой. По информации издания The Voice, Евгения считает, что балерину критикуют без оснований.





Осипова, которая участвовала в скандальном реалити-шоу «Звёзды под капельницей», познакомилась с Волочковой на проекте. В этом шоу принимали участие Рома Жёлудь, Никита Джигурда, Маша Малиновская и другие знаменитости.



Актриса отметила, что за время съёмок она нашла общий язык с балериной.

«Волочкову сейчас ругают ни за что. А она произвела на меня очень тёплое впечатление: спокойная, внимательная, отлично выглядит. Мне кажется, она играет свою роль, у неё свой образ, и это её право. В шоу-бизнесе многие живут именно так», — добавила Евгения.