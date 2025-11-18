«Её ругают ни за что!»: Актриса Евгения Осипова встала на защиту Волочковой
Евгения Осипова заявила, что Анастасию Волочкову критикуют безосновательно
Актриса Евгения Осипова высказалась в поддержку Анастасии Волочковой. По информации издания The Voice, Евгения считает, что балерину критикуют без оснований.
Осипова, которая участвовала в скандальном реалити-шоу «Звёзды под капельницей», познакомилась с Волочковой на проекте. В этом шоу принимали участие Рома Жёлудь, Никита Джигурда, Маша Малиновская и другие знаменитости.
Актриса отметила, что за время съёмок она нашла общий язык с балериной.
«Волочкову сейчас ругают ни за что. А она произвела на меня очень тёплое впечатление: спокойная, внимательная, отлично выглядит. Мне кажется, она играет свою роль, у неё свой образ, и это её право. В шоу-бизнесе многие живут именно так», — добавила Евгения.Кроме того, Осипова выразила схожее мнение о Никите Джигурде.
