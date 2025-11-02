«Принцессам просто не хватает настоящих рыцарей»: Мария Погребняк ответила Милошу Биковичу

02 ноября 2025, 19:21

Мария Погребняк вступилась за женщин после высказываний Милоша Биковича

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

После интервью Милоша Биковича блогеру Мадонне Мур, где актёр высказался о роли женщин в современном мире, Мария Погребняк решила прокомментировать его позицию в соцсетях.





Бикович заявил, что свобода женщин сегодня во многом иллюзорна — современная женщина вынуждена совмещать карьеру, воспитание детей и уход за собой. При этом артист подчеркнул, что ближе ему классическая модель семьи, где мужчина — глава, а женщина — хранительница домашнего очага.



В ответ на эти рассуждения Погребняк написала в своём Telegram-канале, что с интересом наблюдает, как современные мужчины рассуждают о женской независимости.





«Вот и Милош Бикович высказался. Он считает, что девушкам нужно определиться: феминистка вы или принцесса, которой необходим сильный мужчина рядом», — отметила Мария.

«Им приходится уметь и коня наскоку остановить, и в горящую избу войти при необходимости», — сказала она.