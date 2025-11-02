«Очень люблю лежать в ванне»: Митя Фомин поделился секретом вечной молодости

02 ноября 2025, 18:49

51-летний Митя Фомин рассказал, как сохраняет форму без диет и чудо-процедур

Митя Фомин (Фото: Instagram* / @mf_agent)

51-летний Митя Фомин признался, что не прилагает сверхусилий, чтобы оставаться в отличной форме — просто ведёт активный и сбалансированный образ жизни. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».





Певец отметил, что секрет его молодости кроется в простых, но регулярных привычках.





«Я очень много времени провожу на свежем воздухе, много времени провожу со своей новой собакой, ем много овощей и фруктов. Я занимаюсь спортом на свежем воздухе, коллекционирую беговые маршруты, острова. И очень-очень люблю лежать в ванне», — рассказал артист.