«Очень люблю лежать в ванне»: Митя Фомин поделился секретом вечной молодости

51-летний Митя Фомин рассказал, как сохраняет форму без диет и чудо-процедур
Митя Фомин (Фото: Instagram* / @mf_agent)

51-летний Митя Фомин признался, что не прилагает сверхусилий, чтобы оставаться в отличной форме — просто ведёт активный и сбалансированный образ жизни. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».



Певец отметил, что секрет его молодости кроется в простых, но регулярных привычках.

«Я очень много времени провожу на свежем воздухе, много времени провожу со своей новой собакой, ем много овощей и фруктов. Я занимаюсь спортом на свежем воздухе, коллекционирую беговые маршруты, острова. И очень-очень люблю лежать в ванне», — рассказал артист.
Поклонники давно замечают, что Митя выглядит значительно моложе своих лет, а теперь стало ясно, что дело не в волшебных процедурах, а в гармонии с собой и природой.

Софья Метелева

