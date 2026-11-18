18 ноября 2026, 21:20

Лерчек объяснила, почему ещё не улетела в Китай на лечение

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) опровергла сообщения СМИ о том, что она проходит лечение в Китае. Об этом она высказалась в своём блоге.





Выяснилось, что Валерия не улетела из-за финансовых трудностей. В прямом эфире она рассказала, что ей пришлось искать крупную сумму денег для лечения.



По словам Лерчек, китайская клиника сначала получает оплату и подтверждает её, и только после этого блогерша сможет отправиться в страну. Чекалина сообщила, что планирует лететь в Китай вместе с возлюбленным Луисом. Дети останутся с бабушкой.

«Моя главная задача — вернуться здоровой», — сказала Валерия.