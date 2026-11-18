«Моя главная задача»: Лерчек раскрыла, почему до сих пор не улетела в Китай
Лерчек объяснила, почему ещё не улетела в Китай на лечение
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) опровергла сообщения СМИ о том, что она проходит лечение в Китае. Об этом она высказалась в своём блоге.
Выяснилось, что Валерия не улетела из-за финансовых трудностей. В прямом эфире она рассказала, что ей пришлось искать крупную сумму денег для лечения.
По словам Лерчек, китайская клиника сначала получает оплату и подтверждает её, и только после этого блогерша сможет отправиться в страну. Чекалина сообщила, что планирует лететь в Китай вместе с возлюбленным Луисом. Дети останутся с бабушкой.
«Моя главная задача — вернуться здоровой», — сказала Валерия.При этом девушка отметила, что не скрывает подробности поездки, а рассказывает о них открыто.