Валерий Леонтьев собирается вернуться в Россию в конце лета

29 мая 2025, 14:46

Проживающий в США Валерий Леонтьев планирует приехать на фестиваль в Казани

Валерий Леонтьев (фото: Telegram @Valera_Leontiev_official)

Валерий Леонтьев планирует приехать в Россию в конце лета. Об этом сообщил концертный директор певца Борис Чигирев в беседе с «Абзацем».







«Он постарается приехать на фестиваль «Новая волна» в Казани. Уже запланировал это», – отметил собеседник издания.