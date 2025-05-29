Валерий Леонтьев собирается вернуться в Россию в конце лета
Проживающий в США Валерий Леонтьев планирует приехать на фестиваль в Казани
Валерий Леонтьев планирует приехать в Россию в конце лета. Об этом сообщил концертный директор певца Борис Чигирев в беседе с «Абзацем».
«Он постарается приехать на фестиваль «Новая волна» в Казани. Уже запланировал это», – отметил собеседник издания.Больше никаких подробностей о возможном визите артиста он не раскрыл.
Напомним, что Валерий Леонтьев покинул Россию после начала СВО. Сейчас певец проживает в США. Последний раз он приезжал в Россию в ноябре прошлого года, когда выступил на юбилее своего друга, композитора Игоря Крутого.
К слову, именно он организует фестиваль в Казани, который должен состояться в августе.