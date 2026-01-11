«Моя любовь»: куда уехал из России актер Марк Богатырев после развода с Арнтгольц — фото

11 января 2026, 12:24

Актер Марк Богатырев уехал из России в Таиланд после развода с Арнтгольц

Марк Богатырев (Фото: Instagram*/marchi25)

Марк Богатырев вскоре после официального расставания с матерью своего единственного сына Татьяной Арнтгольц уехал из России и отправился в Таиланд.





Судя по его публикациям в соцсетях, Новый год актер встретил именно там — вдали от привычной суеты и, похоже, без четырехлетнего наследника. В личном блоге Богатырев регулярно делится фото и видео с тропических пляжей: море, солнце, спокойная атмосфера и размышления о том, что происходит с ним сейчас.



Артист признается, что Таиланд давно стал для него особым местом. Сюда он возвращается, чтобы восстановиться и снова почувствовать внутреннее равновесие.





«Таиланд, конечно, моя любовь. Таи дарит великолепную атмосферу, и сердечная чакра вновь открывает радость полного принятия природы и людей вокруг», — отметил исполнитель роли в «Кухне».