«Очень скучала»: Алина Загитова возвращается в «Ледниковый период» в роли ведущей

10 января 2026, 22:59

Фигуристка Алина Загитова вновь станет ведущей шоу «Ледниковый период»

Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова возвращается в телепроект «Ледниковый период» в роли ведущей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организаторам шоу.





Проект не выходил в эфир в 2025 году, однако в новом сезоне создатели решили вернуться к привычному формату.



Напомним, Загитова вела «Ледниковый период» на протяжении трех сезонов вместе с Алексеем Ягудиным. В 2024 году шоу было переформатировано в «Народный ледниковый»: к участию, помимо знаменитостей, допустили и обычных людей, прошедших кастинг. Тогда ведущими стали Алексей Ягудин и Евгения Медведева.



Ожидается, что съемки нового сезона стартуют уже в январе, сразу после новогодних каникул. В проекте также примут участие известные фигуристки — Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.



Сама Загитова подтвердила свое возвращение и призналась, что работа в шоу ей действительно не хватало.





«За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям и чувствовала, как сильно вы скучали по мне», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.