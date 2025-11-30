«Моя Мишель» потратила 25 миллионов на сольный концерт в Москве

30 ноября 2025, 16:47

Группа «Моя Мишель» устроила шоу для 8,5 тыс. зрителей за 25 млн рублей

Татьяна Ткачук (Фото: Instagram* / @mymichelle.band)

Группа «Моя Мишель» устроила масштабный сольный концерт в МТС Live Hall, собрав полный зал — 8,5 тысячи человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На сцене солистка Татьяна Ткачук и коллектив представили новый альбом «Ангелы и не очень», сопровождаемый симфоническим оркестром.



По словам Ткачук, на шоу было потрачено 25 миллионов рублей, и это только расходы — возможны дополнительные траты.





«Сейчас артисты заявляют такие суммы (говоря о тратах на концерты)… Как бы не обесценить эту цену… Ну мы же за честность, да? 25 миллионов. Пока что это только расходы, боюсь, что ещё не всё», — рассказала она.