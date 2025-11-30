«Я ваш поклонник»: Филипп Киркоров признался в любви к группе «Моя Мишель»
Филипп Киркоров договорился о сотрудничестве с солисткой группы «Моя Мишель»
Филипп Киркоров посетил сольный концерт группы «Моя Мишель» и не скрывал своего восторга. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист признался, что особенно восхищён солисткой Татьяной Ткачук, отметив её искренность и эмоциональность исполнения.
«Вы прекрасная, тёплая, невероятно трогательная. Все эти интонации, каждое слово проживаете… Музыка у вас прекрасная. Я ваш поклонник, и мне это очень нравится», — сказал Киркоров.В ответ Татьяна пообещала написать для Филиппа песню.
На концерте также присутствовали другие знаменитости, среди которых Елена Летучая, Олеся Иванченко и Варвара Щербакова.