«Я ваш поклонник»: Филипп Киркоров признался в любви к группе «Моя Мишель»

30 ноября 2025, 15:25

Филипп Киркоров договорился о сотрудничестве с солисткой группы «Моя Мишель»

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров посетил сольный концерт группы «Моя Мишель» и не скрывал своего восторга. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист признался, что особенно восхищён солисткой Татьяной Ткачук, отметив её искренность и эмоциональность исполнения.





«Вы прекрасная, тёплая, невероятно трогательная. Все эти интонации, каждое слово проживаете… Музыка у вас прекрасная. Я ваш поклонник, и мне это очень нравится», — сказал Киркоров.