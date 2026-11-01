«Моя ошибка — не подписал договор»: экс-директор Волочковой ответил на обвинения

01 ноября 2026, 20:43

Бывший директор Волочковой объяснил, почему их сотрудничество завершилось

Анастасия Волочкова и Максим Николаев (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Бывший директор Анастасии Волочковой Максим Николаев прокомментировал Super прекращение сотрудничества с балериной. Он заявил, что не получал никаких дополнительных денег, а главной своей ошибкой считает отсутствие официального договора. По словам мужчины, изначально они договорились работать на дружеских условиях.





Николаев также объяснил, что взаимодействовать с артисткой было непросто из-за переменчивости её планов. Он отметил, что договорённости могли меняться в последний момент: сегодня Волочкова собиралась лететь в Краснодар, а на следующий день поездка уже отменялась.





«Анастасия Волочкова нестабильна: сегодня она летит в Краснодар, а завтра — нет. Сегодня мы работаем, а завтра — нет. Моя ошибка в том, что я никакие документы с ней не подписал, — всё было на дружеской ноте. Денег я взял столько же, как и в тот раз, когда мы летали в Краснодар в июле, — принимающая сторона это может подтвердить», — рассказал Максим.