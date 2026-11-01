«Моя ошибка — не подписал договор»: экс-директор Волочковой ответил на обвинения
Бывший директор Волочковой объяснил, почему их сотрудничество завершилось
Бывший директор Анастасии Волочковой Максим Николаев прокомментировал Super прекращение сотрудничества с балериной. Он заявил, что не получал никаких дополнительных денег, а главной своей ошибкой считает отсутствие официального договора. По словам мужчины, изначально они договорились работать на дружеских условиях.
Николаев также объяснил, что взаимодействовать с артисткой было непросто из-за переменчивости её планов. Он отметил, что договорённости могли меняться в последний момент: сегодня Волочкова собиралась лететь в Краснодар, а на следующий день поездка уже отменялась.
«Анастасия Волочкова нестабильна: сегодня она летит в Краснодар, а завтра — нет. Сегодня мы работаем, а завтра — нет. Моя ошибка в том, что я никакие документы с ней не подписал, — всё было на дружеской ноте. Денег я взял столько же, как и в тот раз, когда мы летали в Краснодар в июле, — принимающая сторона это может подтвердить», — рассказал Максим.Он добавил, что рассчитывает дождаться возвращения балерины в Москву, чтобы лично обсудить с ней возникшие разногласия. Ранее сама Волочкова заявила в личном блоге о предательстве со стороны директора.
По версии артистки, Николаев взял с неё сумму, отличавшуюся от первоначальной договорённости, а также потребовал проценты. Балерина напомнила, что доверяла мужчине и даже бесплатно возила его на отдых на Мальдивы, поэтому не ожидала подобного развития событий.