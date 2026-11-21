21 ноября 2026, 16:59

Анна Седокова подтвердила, что стала крёстной мамой дочери Торнике Квитатиани

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова подтвердила слухи о том, что является крёстной матерью внебрачной дочери Торнике Квитатиани. Певица опубликовала видео с семилетней Элианой-Айлин, которая живёт вместе с мамой в США.





На кадрах девочка исполняет песню «Не оставляй меня, любимый». Седокова с теплотой отозвалась о ребёнке и призналась, что очень к ней привязана.





«Это моя сладкая конфетка и любимая девочка. В моём мире все детки мои, я всех согрею. Если бы мне кто-то сказал, что у меня есть вот такое сокровище, я бы её залюбила сильно-сильно. Так что да, моя. Я, кстати, её много раз постила, а вы и не догадывались!» — рассказала Анна.