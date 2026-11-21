«Моя сладкая конфетка»: Анна Седокова рассказала о семилетней крестнице
Анна Седокова подтвердила, что стала крёстной мамой дочери Торнике Квитатиани
Анна Седокова подтвердила слухи о том, что является крёстной матерью внебрачной дочери Торнике Квитатиани. Певица опубликовала видео с семилетней Элианой-Айлин, которая живёт вместе с мамой в США.
На кадрах девочка исполняет песню «Не оставляй меня, любимый». Седокова с теплотой отозвалась о ребёнке и призналась, что очень к ней привязана.
«Это моя сладкая конфетка и любимая девочка. В моём мире все детки мои, я всех согрею. Если бы мне кто-то сказал, что у меня есть вот такое сокровище, я бы её залюбила сильно-сильно. Так что да, моя. Я, кстати, её много раз постила, а вы и не догадывались!» — рассказала Анна.Так, артистка подтвердила, что действительно приходится Элиане-Айлин крёстной мамой. При этом, как отметила Седокова, она уже не раз публиковала снимки и видео с девочкой, однако подписчики не догадывались об их родственной связи.