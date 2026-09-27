«Моя жизнь не была только в платке»: Куртукова объяснила смену образа
Татьяна Куртукова ответила тем, кто ждёт от неё только народных нарядов
Татьяна Куртукова рассказала об изменениях в своём образе и призналась, что не хочет навсегда оставаться в привычных поклонникам народных костюмах и платке. Певица считает важным показывать разные стороны своей личности. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка отметила, что именно в народном образе её узнала широкая аудитория. Однако, по её словам, это лишь одна часть её стиля, а не единственный вариант, в котором её стоит воспринимать.
«Можно наблюдать за время, когда я нахожусь в популярности, что мой образ трансформировался. Важно сказать: да, люди меня узнали в народном костюме и платке, но надо понимать, что моя жизнь до не была только в народном костюме и в платке», — объяснила Куртукова.Певица призналась, что видит обсуждения своего внешнего вида и понимает, почему часть аудитории удивляется её экспериментам. При этом Татьяна не считает, что должна постоянно соответствовать образу, который когда-то полюбился поклонникам.
«Некоторые думают, что я так и должна. Но нет. Мне кажется, это здорово показывать разные аспекты своей личности», — подчеркнула артистка.Куртукову поддержал Саша ST, с которым певица снимала клип на песню «Небо плачет». По мнению рэпера, поклонникам важнее внутреннее содержание артиста, чем его внешняя оболочка.
«Поклонники любят внутреннюю составляющую артиста, а не оболочку», — отметил ST.