«Моя жизнь не была только в платке»: Куртукова объяснила смену образа

27 сентября 2026, 15:20

Татьяна Куртукова ответила тем, кто ждёт от неё только народных нарядов

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* / @ts_makeeva)

Татьяна Куртукова рассказала об изменениях в своём образе и призналась, что не хочет навсегда оставаться в привычных поклонникам народных костюмах и платке. Певица считает важным показывать разные стороны своей личности. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артистка отметила, что именно в народном образе её узнала широкая аудитория. Однако, по её словам, это лишь одна часть её стиля, а не единственный вариант, в котором её стоит воспринимать.





«Можно наблюдать за время, когда я нахожусь в популярности, что мой образ трансформировался. Важно сказать: да, люди меня узнали в народном костюме и платке, но надо понимать, что моя жизнь до не была только в народном костюме и в платке», — объяснила Куртукова.

«Некоторые думают, что я так и должна. Но нет. Мне кажется, это здорово показывать разные аспекты своей личности», — подчеркнула артистка.

«Поклонники любят внутреннюю составляющую артиста, а не оболочку», — отметил ST.