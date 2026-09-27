«Гуляли три дня»: Анна Семенович рассказала, как прошла её помолвка

27 сентября 2026, 14:28

Анна Семенович раскрыла подробности празднования помолвки

Анна Семенович с возлюбленным (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович рассказала, как прошла её помолвка с возлюбленным Денисом Шреером. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам певицы, одним ужином и красивым кольцом за 8 млн рублей праздник не ограничился — гуляния растянулись сразу на несколько дней.





«Помолвка прошла прекрасно — гуляли три дня, потом неделю болели. У нас был праздничный ужин с друзьями, планировалось около 20 человек, но получилось 15. Было очень тепло, уютно и классно», — рассказала артистка на фестивале «Удачные песни».

«Очень приятно, что я невеста, любуюсь своим кольцом постоянно, испытываю хорошее настроение еще больше. Не знаем дату свадьбы: Сочи или Мальдивы, или Москва — пока ещё не знаем. Родители будут, у него очень хорошие родители», — поделилась Анна.