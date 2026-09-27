«Гуляли три дня»: Анна Семенович рассказала, как прошла её помолвка
Анна Семенович раскрыла подробности празднования помолвки
Анна Семенович рассказала, как прошла её помолвка с возлюбленным Денисом Шреером. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, одним ужином и красивым кольцом за 8 млн рублей праздник не ограничился — гуляния растянулись сразу на несколько дней.
«Помолвка прошла прекрасно — гуляли три дня, потом неделю болели. У нас был праздничный ужин с друзьями, планировалось около 20 человек, но получилось 15. Было очень тепло, уютно и классно», — рассказала артистка на фестивале «Удачные песни».Семенович призналась, что пока не может привыкнуть к статусу невесты и постоянно любуется своим кольцом. Дату свадьбы пара пока не выбрала. Среди возможных вариантов — Москва, Сочи и Мальдивы.
«Очень приятно, что я невеста, любуюсь своим кольцом постоянно, испытываю хорошее настроение еще больше. Не знаем дату свадьбы: Сочи или Мальдивы, или Москва — пока ещё не знаем. Родители будут, у него очень хорошие родители», — поделилась Анна.Отдельно певица высказалась об отношениях Дениса с его бывшей семьёй. По словам Семенович, она спокойно относится к тому, что жених помогает своим близким из прошлого брака. Более того, сама Анна иногда принимает участие в выборе подарков для его бывшей супруги.
А ещё Семенович раскрыла забавную подробность о возлюбленном: Денис похудел на 20 килограммов и теперь следит за питанием Анны. В частности, он пытается отговорить её от хлеба — правда, певица признаётся, что слушается его далеко не всегда.