«Не верьте, что написано»: Стас Михайлов опроверг слухи о расставании с женой

27 сентября 2026, 14:11

Певец Стас Михайлов заявил, что у них с женой Инной всё хорошо

Стас Михайлов (Фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Стас Михайлов впервые публично отреагировал на слухи о проблемах в отношениях с супругой Инной.





Певец опроверг сообщения о якобы произошедшем расставании и заверил поклонников, что в его семье всё в порядке.





«Инна? Моя любимая жена? Не верьте, что написано! Прекрасная жена, прекрасные дети! Порадуйтесь за нас: всё хорошо!» — заявил Михайлов.