«Не верьте, что написано»: Стас Михайлов опроверг слухи о расставании с женой
Певец Стас Михайлов заявил, что у них с женой Инной всё хорошо
Стас Михайлов впервые публично отреагировал на слухи о проблемах в отношениях с супругой Инной.
Певец опроверг сообщения о якобы произошедшем расставании и заверил поклонников, что в его семье всё в порядке.
«Инна? Моя любимая жена? Не верьте, что написано! Прекрасная жена, прекрасные дети! Порадуйтесь за нас: всё хорошо!» — заявил Михайлов.Дополнительным поводом для обсуждений стало то, что во время своего выступления артист не стал снимать обручальное кольцо. Сам Михайлов при этом решил не оставлять разговоры о кризисе в семье без комментария.
Слухи начали распространяться после резких высказываний Инны в соцсетях. Она назвала мужа «человеком-фейком» и заявила, что больше не имеет отношения к его новому медийному образу.
Позже Инне Михайловой также пришлось реагировать на сообщения о предполагаемой измене мужа. Супруга певца опровергла эти слухи, после чего тема личной жизни пары продолжила обсуждаться в соцсетях.
Теперь Стас Михайлов сам заявил, что поводов для разговоров о расставании нет, и призвал поклонников не доверять публикациям о проблемах в его семье.