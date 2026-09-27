«Я люблю альфонсов»: Ирина Горбачёва объяснила свой выбор мужчин
Горбачёва призналась, почему её привлекают мужчины, которые зарабатывают меньше
Ирина Горбачёва сделала неожиданное признание об отношениях с мужчинами. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Актриса рассказала, что подсознательно её может тянуть к партнёрам, которые зарабатывают меньше неё. По словам звезды, в таких отношениях ей проще чувствовать контроль над ситуацией.
«Альфонса любить — это очень выгодно для таких женщин, как я. Для таких, которые налопались терпения по отношению к тому, кто проявляет агрессию. Поэтому чем больше [мужчина] будет зависеть от меня, тем мне удобнее», — пояснила Горбачёва.Актриса связала такую модель отношений с собственным прошлым опытом и призналась, что зависимость мужчины от неё даёт ей ощущение большей безопасности и возможности управлять происходящим в паре.
При этом Горбачёва подчеркнула, что в будущем не хочет продолжать выбирать таких партнёров. Сейчас она видит рядом с собой другого человека — сильного мужчину, который сможет быть с ней на равных.