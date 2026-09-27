«Я люблю альфонсов»: Ирина Горбачёва объяснила свой выбор мужчин

27 сентября 2026, 14:57

Горбачёва призналась, почему её привлекают мужчины, которые зарабатывают меньше

Ирина Горбачёва (Фото: Instagram* / @irina_gorbacheva)

Ирина Горбачёва сделала неожиданное признание об отношениях с мужчинами. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Актриса рассказала, что подсознательно её может тянуть к партнёрам, которые зарабатывают меньше неё. По словам звезды, в таких отношениях ей проще чувствовать контроль над ситуацией.





«Альфонса любить — это очень выгодно для таких женщин, как я. Для таких, которые налопались терпения по отношению к тому, кто проявляет агрессию. Поэтому чем больше [мужчина] будет зависеть от меня, тем мне удобнее», — пояснила Горбачёва.